Luis Díaz, Kane y Olise, "goce y talento" en Bayern Múnich; habló el que más los conoce

En la previa al partido de este sábado del Bayern Múnich frente al Borussia Monchengladbach en el estadio Borussia Park, el técnico Vincent Kompany estuvo en rueda de prensa, en la que aprovechó para expandirse en elogios hacia su tridente de ataque, conformado por Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane.

Ellos tres han convertido al ataque del conjunto 'bávaro' en uno de los más letales de Europa, con actuaciones que han dejado a todos boquiabiertos, y han hecho que su equipo sea considerado como uno de los principales candidatos a llevarse la Champions League de esta temporada.

A Kompany lo cuestionaron sobre la declaración de Eugen Polanski de que su equipo no tenía un estilo de juego especial, y él respondió alabando a sus cartas ofensivas. "Espero que nuestro estilo de juego sea fácil de entender para nuestros jugadores. Creo que sus palabras fueron bien intencionadas. Todos saben que cuando Michael Olise, Luis Díaz o Harry Kane reciben el balón, intentan hacer algo, pero hay que defenderse de ellos. La calidad y el talento son fundamentales. Lo importante es que juguemos con nuestro estilo y disfrutemos del partido, y eso es lo que tenemos que hacer contra el Gladbach".

Kane ha tenido un inicio de temporada memorable con 20 goles y tres asistencias en 12 partidos, encumbrándose como uno de los mejores delanteros centros del mundo, no solo por sus anotaciones sino por su contribución en otras áreas del campo. Olise ha aportado a su equipo con seis goles y seis asistencias en la misma cantidad de partidos que su compañero inglés, teniendo en promedio una participación clave en cada partido. Mientras que, Luis Díaz, recién llegado al club, no ha necesitado de ninguna adaptación a un nuevo país, en cambio ha demostrado con buenas actuaciones que es un gran extremo, con estadísticas de siete goles y cuatro asistencias en esos 12 partidos.



Luis Díaz en un partido con el Bayern Múnich

Por otra parte, el DT belga habló de cómo afrontarán el partido de mañana. "Cuando entremos al campo, no sentiremos que estamos en un duelo de primeros contra últimos. Este duelo tiene mucha tradición. Yo mismo fui último una vez, así que sé cómo se siente. Hay que buscar la motivación. Queremos mantener la concentración", afirmó.

En esa misma línea respondió Max Eberl, ex director deportivo del Monchengladbach, quien se refirió al rival del Bayern, "conozco al otro equipo; este siempre es el partido del año. Es pura tradición. Será un partido muy emotivo. Tenemos que estar completamente concentrados, como si jugáramos contra el segundo clasificado", concluyó.

Este sábado el tridente de ataque de los de Baviera saltará otra vez al ruedo en condición de visitante contra 'los potros', en busca de seguir aumentando sus estadísticas y poner en el foco al Bayern como uno de los equipos más temibles de la Bundesliga y del territorio europeo.