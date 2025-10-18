Luis Díaz la hizo toda y gol de Bayern Múnich; celebración en clásico frente a Borussia

El Bayern Múnich jugó el clásico contra el Borussia Dortmund este sábado, en el partido que se llevó todos los focos en la Bundesliga y que mantuvo a la expectativa a los aficionados en Colombia. Y el segundo gol del duelo, tuvo participación activa de parte de Luis Díaz, quien hizo una jugada en el área, aprovechó su velocidad y tiró el balón atrás, el defensa rival parpadeó y Olise se lanzó en plancha para celebrar de parte de los bávaros.

Al final, fue un marcador 2-1 para Bayern que no da ventajas en el fútbol alemán y mantiene el liderato, con una nueva buena actuación de su goleador Harry Kane y de sus socios; Olise y Díaz Marulanda.