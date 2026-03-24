Luis Díaz le abrió las puertas del Bayern Múnich a otro colombiano; "a veces me creo futbolista"

Luis Díaz no para de crecer. Lo que empezó en el Barranquilla, se consolidó en Junior y continuó en Porto, tuvo un brillante paso en Liverpool y, ahora, la 'rompe' en Bayern Múnich. Allí, se ganó un lugar como titular indiscutido, gracias a sus goles, asistencias y altos rendimientos. No es casualidad que sea visto y considerado como uno de los mejores extremos del mundo.

Eso le ha abierto las puertas a otros colombianos y no solamente en el ámbito deportivo. Prueba de ello fue lo ocurrido con el reconocido cantante, Blessd, quien dio de qué hablar por la manera en que presentó su nuevo álbum. "Estamos listos para mi proyecto más grande: 'E.M.H.D.M' está totalmente terminando", escribió, de entrada, en un posteo en redes sociales.

"Les dejé el pre-save en mi biografía y las historias de Instagram. Gracias a mi hermanito, Luis Díaz, por siempre estar presente y a todos los que participaron en este proyecto, en especial a Ovy On The Drums, Keityn, Dani Raw, Nelsen Music y todas las personas que estuvieron trabajando conmigo. Ya saben pues salimos el 9 de abril con el mejor hombre del mundo", dijo.

En medio del video, Blessd se encuentra en la sede del Bayern Múnich y aparece el guajiro, con quien entabla una conversación. "¿Entonces, mi hermanito? ¿Qué haces por acá? Deberías estarte preparando para el Atanasio Girardot y el álbum", comenta el extremo 'cafetero'. "Usted sabe que yo me creo futbolista, a veces", respondió entre risas, bajo un buen ambiente.



"Usted le mete rico, así que no se preocupe", comentó 'Lucho', a lo que afirmó el artista: "¿Qué vamos a escuchar una canción o qué? Tírese un bailecito ahí". Lo que expresó Luis Díaz no pasó desapercibido: "Papi, obvio, si yo soy costeño. Me extraña". De inmediato, sonó un pedazo de una canción, a lo que el atacante reaccionó con un "está brutal, mi hermanito".

Luis Díaz, delantero colombiano, es una de las figuras del Bayern Múnich en la temporada, con goles y asistencias Getty Images

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Así fue la presentación del nuevo álbum de Blessd