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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz le abrió las puertas del Bayern Múnich a otro colombiano; "a veces me creo futbolista"

Luis Díaz le abrió las puertas del Bayern Múnich a otro colombiano; "a veces me creo futbolista"

A través de las redes sociales del club y del delantero colombiano, Luis Díaz, se conoció esta noticia que ha causado impacto y revuelo entre los seguidores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano, en un partido del Bayern Múnich por la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano, en un partido del Bayern Múnich por la Bundesliga
AFP

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