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Gol Caracol  / Quién jugó por Luis Díaz en Bayern Múnich y cómo le fue frente al Unión Berlín; se fue de doblete

Quién jugó por Luis Díaz en Bayern Múnich y cómo le fue frente al Unión Berlín; se fue de doblete

Ante la ausencia de Luis Díaz en el partido de este sábado en la Bundesliga con el Bayern Múnich, por sanción, el DT Vincent Kompany tuvo que hacer cambios en la titular para reemplazarlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz lamenta expulsión con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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