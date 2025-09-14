Luis Díaz llegó a poner orden en Alemania con Bayern Múnich; rivales sufren las consecuencias

Alcanzado el mes de acción en las cuatro grandes ligas europeas, sólo cinco equipos sostienen el pleno de victorias: el Liverpool, con su agónico triunfo de penalti en el minuto 95 contra el Burnley en Inglaterra; el Bayern Múnich, imparable líder en Alemania; el Juventus y el Nápoles, en el pulso por la cima en Italia, y el París Saint-Germain, el campeón, el primero y el único favorito en Francia.

A última hora, de penalti, el equipo ‘red’ mantiene su ritmo de victorias. A la espera del Atlético de Madrid, este miércoles en Anfield, solventó de milagro su visita al Burnley, con superioridad numérica y con un penalti transformado por Mohamed Salah en la última jugada. Alexis Mac Allister, cambiado por un golpe, estará disponible para recibir al Atleti. Alexander Isak no entró en la convocatoria. Necesita más tiempo y preparación física.

El Arsenal lo presionó antes. A la vista la visita al Athletic Club en la Liga de Campeones, el equipo londinense demostró sus recursos, con dos goles incluidos y reconfortantes de Martín Zubimendi. El primero, el 1-0 a la media hora, fue un golazo de volea al borde del área. El segundo, el 3-0 final, fue de cabeza tras un centro excelente de Leandro Trossard.

Entre medias, Viktor Gyokeres anotó el 2-0 para el Arsenal, que lamentó la lesión de Martín Odegard, cambiado en el minuto 18, y que es segundo en la tabla, al frente de los tres equipos que componen el grupo perseguidor con nueve puntos por los doce del Liverpool, junto al Tottenham, que goleó 0-3 al West Ham antes de medirse al Villarreal, y el Bournemouth de Andoni Iraola, que encadenó su tercer triunfo frente al Brighton (2-1).

Más allá están el Chelsea, con ocho puntos, por su empate a dos con el Brentford; el Manchester City, con seis, tras golear al United en el derbi con dos goles de Erling Haaland y uno de Phil Foden y con Gianluigi Donnarumma en la portería; o el Newcastle, el rival del Barcelona en la Champions y con cinco puntos tras sumar su primera victoria del curso: 1-0 ante el Wolves, último, con un gol de su flamante fichaje Nick Woltemade.



El PSG, entre victorias y lesiones

El París Saint Germain también sigue intratable en Francia, mientras lamenta lesiones. A Ousmane Dembele y Desiré Doué con su selección, sumó este domingo Kvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo y Kang in Lee en la victoria por 2-0 sobre el Lens, con dos goles de Bradley Barcola, dos asistencias de Vitinha y mucha pegada. En la Liga de Campeones lo aguarda este miércoles el Atalanta. El inicio de su exigente defensa del título.

No soportó el ritmo el Lyon, derrotado por el Rennes y con nueve puntos; uno menos que el Lille, ya por delante y vencedor por 2-1 contra el Toulouse.

El Mónaco, ganador 1-2 ante el Auxerre, y el Estrasburgo, que doblegó por 1-0 al Le Havre, suman también nueve unidades.

A seis del líder está el Marsella, que espera al Real Madrid con una victoria reconfortante, lograda en el Velodrome contra el Lorient (4-0). Un triunfo necesario para las dudas del equipo de Roberto de Zerbi, con el debut de Arthur Vermeeren y un gol de penalti de Masón Greenwood. Benjamin Pavard, Ángel Gomes y Nayef Aguerd también marcaron.



Nápoles, Juventus… ¿Y Cremonese?

Pendiente del marcador del Cremonese, que este lunes visita el Verona, el Nápoles y el Juventus mandan en la clasificación en la Serie A italiana. El vigente campeón, con su victoria por 1-3 contra el Fiorentina. El más campeón de todos, a su vez, en un trepidante duelo con el Inter, decidido en el minuto 91 con un golazo de lejos de Vasilije Adzic (4-3).

El centrocampista de 19 años conectó un fantástico disparo ganador para superar la prueba de fuego a la que lo sometía el Inter, que ganaba por 2-3 a cuarto de hora del final en Turín. El finalista en dos de las tres últimas Ligas de Campeones acabó con un 4-3 en contra, con dos derrotas en tres encuentros, las dos seguidas, y en el undécimo puesto. La inquietud es evidente.

No pudo seguirlos tampoco el Roma, derrotado por 0-1 por el Torino, y dio un paso adelante el Udinese, con un 0-1 en Pisa de Iker Bravo que lo posiciona en la tercera plaza, a dos puntos sólo del dúo de líderes, mientras que el Milan ya es quinto, gracias al gol de Luka Modric con el que doblegó al Bolonia en San Siro. Su segunda victoria consecutiva.

Nadie aguanta el ritmo del Bayern

En Alemania, Luis Díaz ya está solo en la cabeza de la tabla con el Bayern Múnich. Su contundente ‘bienvenida’ de nuevo a la Bundesliga al Hamburgo, al que le anotó en la goleada por 5-0, sumados a los dos tantos y una asistencia incluida de Harry Kane (ya ha marcado ocho goles y ha dado tres en cinco choques esta campaña con el club bávaro), no obtuvo respuesta en sus rivales directos.

No la tuvo el Eintracht, que sufrió la reacción del Bayer Leverkusen. En el estreno de su nuevo técnico, Kasper Hjulmand, sustituto de Erik Ten Hag, logró un triunfo balsámico sobre el conjunto de Fráncfort, que perdió sus primeros puntos. Alejandro Grimaldo abrió y cerró el 3-1, que terminó con su equipo con nueve hombres por las expulsiones de Robert Andrich y Ezequiel Fernández. Lucas Vázquez inició su aventura en el Bay Arena.

Ni tampoco logró contestar el Colonia, que lo había ganado todo hasta que se cruzó este sábado con el Wolfsburgo, al que igualó con un gol en el minuto 113 (3-3) para quedarse con siete puntos; los mismos que ya tiene el Borussia Dortmund, de menos a más, con dos victorias seguidas -la más reciente por 0-2 ante el Heidenheim- y en el segundo lugar.

