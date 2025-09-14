Santa Fe sufrió más de la cuenta, pero derrotó 2-0 a Unión Magdalena por Liga BetPlay

Por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Santa Fe recibió a Unión Magdalena en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Los dirigidos por Jorge Bava se impusieron 2-0 con goles de Emmanuel Olivera y Christian Mafla, resultado que les permitió llegar a 16 puntos y meterse en el grupo de los ocho.

El compromiso comenzó con polémica. Al minuto 7, Ewil Murillo abrió el marcador para Santa Fe, pero el tanto fue anulado inicialmente por fuera de lugar. Tras la revisión del VAR, el gol fue anulado debido a la complejidad de la jugada, lo que generó las primeras emociones en las tribunas.

Tres minutos más tarde, al 10, una mala salida de Unión Magdalena casi termina en gol tras un remate a quemarropa de Omar Fernández, que el portero visitante salvó de manera providencial. Acto seguido, a los 13 minutos, Ricardo Márquez exigió a Andrés Mosquera Marmolejo con un fuerte disparo desde fuera del área, que el arquero atajó, dejando un rebote que, para fortuna de los ‘cardenales’, se fue por encima del arco.

Unión respondió con algunas aproximaciones, mientras que Santa Fe insistió con Hugo Rodallega, quien probó desde media distancia con un remate que pasó cerca del palo derecho. Minutos después, el mismo delantero tuvo otra clara oportunidad tras una serie de rebotes en el área, pero su disparo de pierna derecha se fue por encima de la portería.

La ocasión más clara del primer tiempo llegó con Iván Scarpeta, quien estrelló un remate en el horizontal, ahogando el grito de gol de los hinchas santafereños.

Santa Fe vs. Unión Magdalena, por fecha 11 de la Liga BetPlay Colprensa

En la segunda mitad, Santa Fe salió con mayor iniciativa aunque sin mucha claridad. Unión Magdalena, por su parte, inquietó la portería con un remate de Jannenson Sarmiento, que Mosquera Marmolejo controló con seguridad.

El partido cambió al minuto 67, cuando Fabián Cantillo fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Iván Scarpeta. El juez, con ayuda del VAR, mostró la tarjeta roja al jugador del ‘ciclón bananero’, dejando a su equipo con diez hombres.

La superioridad numérica le dio mayor control a Santa Fe, que logró abrir el marcador al minuto 77 gracias a Emmanuel Olivera, quien con una volea fulminante puso el 1-0. Finalmente, a los 88 minutos, Christian Mafla liquidó el compromiso con un sutil remate de zurda en un contragolpe, sellando el 2-0 definitivo.

Con esta victoria, el equipo de Jorge Bava suma 16 unidades en la Liga BetPlay II-2025 y se ubica, de momento, en el grupo de los ocho clasificados.

Ficha técnica

Santa Fe: Andrés Mosquera; Elvis Perlaza (Edwar López), Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Cristian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Ewil Murillo (Yairo Moreno); Santiago Mosquera (Santiago Meli), Omar Fernández (Angelo Rodríguez); Hugo Rodallega (Alexis Zapata).

Entrenador: Jorge Bava

Unión Magdalena: Joaquín Mattalia; Jhon Lerma (Edgar Lastre), Freddy Molina, Dilan Ortiz, Héctor Urrego, Juan Tello; José Mercado (Royscer Colpa), Roberto Hinojosa (Jimmy Congo), Fabián Cantillo; Jannenson Sarmiento (Cristian Iguarán), Ricardo Márquez (Gabriel Arrieta).

Entrenador: Carlos Silva

Goles: Emmanuel Olivera (77') y Christian Mafla (88').

Estadio: Nemesio Camacho El Campín