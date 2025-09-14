Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / No fue Óscar Cortés, otro colombiano se lució con gol en Sporting de Gijón vs Burgos

No fue Óscar Cortés, otro colombiano se lució con gol en Sporting de Gijón vs Burgos

En el partido de debut de Óscar Cortés con su nuevo club, el Sporting de Gijón, otro futbolista de nuestro país fue el que se llevó todos los focos. ¡Descubra de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 03:38 p. m.
Óscar Cortés, nuevo jugador del Sporting de Gijón
Foto: X/ @RealSporting

