No fue Óscar Cortés, otro colombiano se lució con gol en Sporting de Gijón vs Burgos

Un gol del colombiano Mateo Mejía en el minuto 90 dio este domingo la victoria al Burgos (2-3) en su visita al Sporting de Gijón, que logró equilibrar la balanza tras un 0-2 en contra pero, cuando creyó tener asegurado al menos un punto, sufrió un duro golpe que lo dejó sin capacidad de reacción.

El duelo comenzó con un marcado dominio de balón local, con un Sporting protagonizando los primeros acercamientos con remates de cabeza desde el interior del área de Dubasin y Juan Ferney Otero en los primeros compases.

Sin embargo, superado el cuarto de hora, el Burgos dio dos zarpazos consecutivos a las aspiraciones rojiblancas con un cabezazo de Fer Niño y un gran contragolpe en velocidad de Kevin Appin que le dieron una cómoda ventaja de dos goles en dos minutos.

El Sporting apretó en el último tramo del primer tiempo, pero la buena defensa del Burgos llevó el partido al descanso con un 0-2 en el marcador.

El conjunto asturiano comenzó el segundo acto decidido a remontar y en el minuto 53 firmó el 1-2. Otero dejó por el camino a dos defensores y dio un pase atrás que Gelabert convirtió en gol con un disparo al segundo palo.

Mateo Mejía, delantero colombiano del Burgos Foto: X/ @Burgos_CF

El Sporting estuvo a punto de lograr la igualada al alcanzar la hora de encuentro, cuando un balón suelto en el área lo recogió Dubasin, cuyo disparo salvó prácticamente sobre la línea Lizancos cuando el balón ya había superado a Cantero.

Con el partido volcado hacia el área del Burgos, los locales consiguieron el empate tras múltiples intentos, de nuevo con una internada por la banda izquierda, de Dubasin, y un buen remate de Guille Rosas.

Con el partido abierto en su tramo final, el Sporting acumuló acercamientos con peligro a la portería rival, pero el Burgos aprovechó una contra en el minuto 90 para rubricar su victoria con una diana del colombiano Mateo Mejía.