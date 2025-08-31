Jugador de la Selección Colombia recibió una dura noticia antes de unirse a la concentración

A la ventana de transferencias en Europa le quedan pocos días, misma en que los futbolistas colombianos han sido protagonistas. En el último tiempo, un defensor de nuestro país y que también milita en el balompié del 'viejo continente' continúa siendo el estelar de rumores, pero desde su club actual, sólo lo dejarían ir por una buena oferta. El hombre es cuestión es Jhon Lucumí.

El zaguero del Bolonia y de la Selección Colombia ha sido vinculado con el Sunderland, equipo que habría ofertado unos 28 millones de euros por sus servicios deportivos; sin embargo, en la prensa internacional indicaron que la propuesta no fue convincente. También precisaron que la escuadra inglesa habría aumentado su ofrecimiento con un plus para la 'dotta', una clausula del 10% en caso de una futura venta.

Lo cierto es que en las últimas horas dieron un panorama de la situación de Lucumí y de otros futbolista del club italiano. Fue un directivo del Bolonia el que explicó todo.

Jhon Lucumí, jugador del Bologna Foto: X/ @Bolognafc1909

"Por ejemplo, en los últimos días, el AC Milan ha mostrado interés en Fabbian; luego tenemos que lidiar con la presión del Sunderland por Lucumí. En cualquier caso, si no tenemos la oportunidad de reemplazarlos no venderemos a nadie, nuestra intención es quedarnos como estamos", esas fueron las declaraciones de Claudio Fenucci, directivo del conjunto italiano, en 'Sky Sports'.

Desde el Bolonia han dejado claro su postura, además de un buen ofrecimiento, sólo dejarían ir al formado en la cantera del Deportivo Cali si le encuentran un reemplazo. En este último aspecto podría haber una luz para Jhon Jáner, ya que la 'rossoblù' ficharon al defensor noruego Torbjørn Heggem y que tiene perfil zurdo como el vallecaucano; todavía hay una esperanza.

Si bien desde la 'dotta' sostienen que hay presión del Sunderland por Lucumí, de 27 años; no obstante; en el cuadro inglés no es que estén muy apurados por ficharlo, según lo que dijo el propio entrenador en rueda de prensa.

"Para las incorporaciones, tenemos que esperar. Aún estamos considerando una o dos posiciones (central y extremo), pero estamos contentos con la plantilla", dijo Regis Le Bris, timonel de los 'gatos negros' .

Por ahora sólo queda esperar cómo termina esta situación con el defensor de la Selección Colombia, si sigue en la Serie A o toma rumbo a la Premier League.



¿Cuándo cierra el mercado de pases en Europa?

Termina el lunes 1 de septiembre a la 1:00 de la tarde, en horario de nuestro país, por lo que Jhon Lucumí aún tiene chances para tomar un posible nuevo destino en el fútbol europeo. El reloj corre en su contra.