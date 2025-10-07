Luis Díaz no se cansa de 'romperla' en Europa; nuevo reconocimiento con el Bayern Múnich

El portero Odysseas Vlachodimos (Sevilla); los defensas Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino (Rayo Vallecano), Alejandro Catena (Osasuna) y Marc Cucurella (Chelsea); los centrocampistas Donyell Malen (Aston Villa), Matías Soule (Roma), Máximo Perrone (Como), Mason Mount (Manchester United) y Luis Díaz (Bayern Múnich); y los delanteros Ange Bonny (Inter) y Emersonn (Toulouse) componen el once de jugadores decisivos en la última jornada de las cinco grandes ligas europeas.

PORTERO (1):

Odysseas Vlachodimos (GRE/Sevilla): El portero del Sevilla fue el protagonista de la victoria de su equipo sobre el Barcelona. Un 4-1 de alto nivel que desató la apoteosis del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con la actuación indispensable del guardameta, esencial con sus paradas y su forma de aguantar en el penalti a Robert Lewandowski. Lo lanzó fuera. Ya fue crucial en el 0-1 al Rayo. El Sevilla ganó dos partidos seguidos de Liga por primera vez en las últimas 50 jornadas. El Barça cedió el liderato.

DEFENSAS (3):



Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino (URU/Rayo Vallecano): Con su llegada desde atrás, entrado al campo en el minuto 77 por Alemao, marcó en el 83 el gol del triunfo tan necesitado del Rayo Vallecano, que venció por 0-1 a la Real Sociedad para reencontrarse con la victoria siete jornadas después y agravar la situación del conjunto donostiarra, casi en el fondo de la tabla con 5 puntos.

Alejandro Catena (ESP/Osasuna): El Sadar es la fortaleza del nuevo Osasuna de Alessio Lisci, que remontó al Getafe (2-1) para sumar diez de los doce puntos jugados como local, con el gol de la victoria marcado por un incontestable cabezazo cruzado de Catena al borde del minuto 90.

Marc Cucurella (ESP/Chelsea): El centro desde la banda izquierda del internacional español fue la jugada decisiva del triunfo a última hora del Chelsea sobre el Liverpool. Estevao empujó el gol decisivo y la victoria del equipo londinense, que bajó del liderato al conjunto ‘red’ con su segunda derrota consecutiva. El nuevo líder es el Arsenal.

CENTROCAMPISTAS (5):

Donyell Malen (HOL/Aston Villa): El pasado enero, el equipo dirigido por Unai Emery pagó 25 millones de euros por el extremo entonces del Borussia Dortmund, decisivo en el crecimiento actual del Aston Villa por sus dos goles en la victoria por 2-1 sobre el Burnley. En sus anteriores 26 encuentros solo había anotado tres tantos con el club de Birmingham.

Matías Soule (ARG/Roma): En un margen de ocho minutos, del 22 al 30, Soule cambió el devenir del encuentro contra el Florentina para dar la quinta victoria en seis jornadas al Roma, en el grupo de cabeza de la clasificación, con los mismos 15 puntos que el liderato del Nápoles. Su zurdazo poderoso fue el 1-1. Su saque de esquina a la media hora fue el 1-2, rematado por Bryan Cristante. El Roma es segundo.

Máximo Perrone (ARG/Como): El centrocampista argentino de 22 años no solo marcó el gol del empate del Como en Bérgamo contra el Atalanta (1-1), sino que antes fue el salvador de su conjunto al evitar casi bajo la línea el 2-0 para el equipo local. Su actuación fue indispensable para el punto de mérito sumado por el equipo de Cesc Fábregas, que es octavo en Italia.

Mason Mount (ING/Manchester United): Fichado hace dos años al Chelsea por 64 millones de euros, aún no ha alcanzado todo su nivel en el Manchester United, entre numerosas lesiones. Este sábado abrió el triunfo de su equipo con un control con la izquierda y remate con la derecha para imponerse al Sunderland en Old Trafford (2-0). Un buen gol para la confianza individual y colectiva. Su equipo es décimo.

Luis Díaz (COL/Bayern Múnich): Capital en el Bayern Múnich, el extremo colombiano ya ha participado en diez goles en esta campaña, seis propios y cuatro como pasador. En el 0-3 al Eintracht de su equipo, líder con pleno de puntos de la Bundesliga, marcó dos tantos y dio otro. Su conjunto, además, amplió a cuatro puntos su ventaja en la primera plaza.

DELANTEROS (2):

Ange Bonny (FRA/Inter): El delantero de 21 años fue crucial en el tercer triunfo seguido del Inter de Milán, a tres puntos del liderato de la Serie A, tras el 4-1 con el que goleó al Cremonese. Bonny, fichado este verano al a Parma por 23 millones de euros, dio el 1-0 a Lautaro Martínez, marcó el 2-0 y participó de nuevo en el 3-0 y en el 4-0.

Emersonn (BRA/Toulouse): Entre el minuto 87 y el 96, el atacante brasileño remontó en Lyon. Allí no había ganado nadie hasta la visita del Toulouse y sus dos tantos. El primero con una ágil acción el área y mucha fortuna. El segundo, con un imponente cabezazo en un saque de esquina. El París Saint-Germain, que solo empató, sigue líder, un punto por delante de Marsella, Lyon y Estrasburgo.