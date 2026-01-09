Partidos EN VIVO HOY 9 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Sigue la actividad en la Copa de África, juegos de la FA Cup y en la Bundesliga. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 9 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.

Partidos EN VIVO HOY, viernes 9 de enero del 2026:

Equipos Hora/Canal Mali vs. Senegal 11:00 a.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports Camerún vs. Marruecos 2:00 p.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports Port Vale vs. Fleetwood Town 2:30 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium