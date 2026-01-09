Partidos EN VIVO HOY 9 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Sigue la actividad en la Copa de África, juegos de la FA Cup y en la Bundesliga. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 9 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Mali vs. Senegal
|11:00 a.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports
|Camerún vs. Marruecos
|2:00 p.m. - Copa Africana de Naciones - Win Sports
|Port Vale vs. Fleetwood Town
|2:30 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Wrexham vs. Nottingham Forest
|2:30 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Preston North End vs. Wigan
|2:30 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund
|2:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN
|Milton Keynes Dons vs. Oxford United
|2:30 p.m - FA Cup - Disney+ Premium
|Getafe vs. Real Sociedad
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Arabia Saudí vs. Indonesia
|4:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium, ESPN 3
|Estados Unidos vs. Alemania
|5:00 p.m. - Kings World Cup Nations - Disney+ Premium