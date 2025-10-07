“Lo enredaron, tanta maña”; sigue polémica por penalti a Alfredo Morelos en Chicó 1-1 Nacional

Boyacá Chicó estuvo a pocos minutos de conseguir un triunfazo contra Atlético Nacional el pasado domingo en el estadio La Independencia, pero un polémico penalti en los minutos finales en Tunja, por supuesta falta contra Alfredo Morelos, lo evitó. Eso sí, la controversia se armó desde ese momento y las críticas desde las huestes del elenco 'ajedrezado' no faltaron contra el equipo arbitral y el delantero señalado anteriormente.

Por eso, al conocerse las declaraciones del goleador cordobés sobre dicha jugada y con el audio del VAR dado a conocer por la FCF en las últimas horas, apareció el máximo accionista del cuadro boyacense para hablar sin filtro y apuntar directamente contra Nicolás Gallo, que era el encargado del video arbitraje.



Eduardo Pimentel señaló a Nicolás Gallo por polémico penalti en Chicó 1-1 Nacional

"Aquí me cuentan que el perverso y malintencionado Nicolás Gallo, de la misma escuela de otro cortado con la misma tijera Carlos Betancourt, hizo pasar la jugada por partes y no completa para así poder enredar al árbitro Mayorga y después hacerlo caer en el gran error", escribió de entrada el dirigente en su cuenta de 'X'.

Seguido a eso, Eduardo Pimentel habló con rudeza e hizo un llamado a ver la jugada "completa, sin recortes, ni tanta maña", todo para que los involucrados se den "cuenta mucho más claro que jamás hay penalti".

Aquí me cuentan q el perverso y malintencionado Nicolás Gallo de la misma escuela de otro cortado con la misma tijera Carlos Betancourt,hizo pasar la jugada por partes y no completa para así poder enredar al árbitro Mayorca y después hacerlo caer en el gran error.

Lo cierto es que en la interna del Boyacá Chicó, también desde los jugadores y el cuerpo técnico, hay malestar por dicha jugada con Alfredo Morelos, que les terminó quitando la ilusión de la victoria en los minutos finales contra Nacional.



¿Qué dijo Nicolás Gallo en el penalti a Alfredo Morelos?

En la noche de lunes se dieron a conocer los audios del VAR de aquella discutida jugada, y aunque el árbitro central Jairo Mayorga menciona varias veces que se "se deja caer", hubo otro análisis por parte de Gallo y así se lo hizo saber.



"Para mí hay una sujeción clara del jugador con los brazos. Yo veo una sujeción que impide que él pueda ir. Lo está abrazando, nunca va por el balón y lo está agarrando", se escuchó decir al encargado del video arbitraje. Al final, y tras la revisión del juez principal, se pitó la pena máxima a favor de Atlético Nacional, que lo igualó al minuto 90+7.

Además de dichas palabras por Nicolás Gallo que causaron molestia en el Boyacá Chicó, las declaraciones de Alfredo Morelos sobre la jugada puntual también generaron malestar, señalando que fue "inteligente" para que se viera una falta clara.

"Puedo decir que 100% era penalti. Ya tenía la posición ganada y, de hecho, el defensor lo sabe porque lo hablé con él. Le dije gané la posición y ahí me agarras. Obviamente, cuando siento ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar", explicó el 'Búfalo' tras el compromiso en Tunja.