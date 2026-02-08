Luis Díaz se fue de doblete de goles en Bayern Múnich vs Hoffenheim; nadie detiene al guajiro

Bayern Múnich llegó a su cuarto gol en la noche en el Allianz Arena gracias al colombiano Luis Díaz, quien al minuto 62 convirtió su doblete en el partido contra el Hoffenheim, este domingo.

'Lucho', que ya había participado en las primeras tres anotaciones, con un tanto y dos penaltis que le cometieron, no se conformó con ya ser la figura de la noche y tras una buena jugada de Michael Olise, puso el 4-1 en el marcador.

El atacante francés desbordó por la banda derecha, aguantó y vio entrando a Luis Díaz sin marca, se la dejó servida, y con un toque leve, pero preciso, el futbolista colombiano mandó la pelota al fondo de la red para ampliar el marcador del Bayern Múnich sobre Hoffenheim.



Así fue el segundo gol de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Hoffenheim:

POR AFUERA, POR EL MEDIO, POR DONDE QUIERAS, ACÁ LO TENÉS AL GUAJIRO: ¡NUEVO GOL DE LUCHO DÍAZ ANTE HOFFENHEIM!



¡NUEVO GOL DE LUCHO DÍAZ ANTE HOFFENHEIM!

Así fue el primer gol de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Hoffenheim:

¡Y CLARO, LUCHO, VOS NO PODÍAS SER MENOS! Exquisita definición de Luis Díaz para un nuevo gol de Bayern Munich ante Hoffenheim.



Exquisita definición de Luis Díaz para un nuevo gol de Bayern Munich ante Hoffenheim.