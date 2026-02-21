Luto en el fútbol colombiano por muerte de hincha del Pereira, en Armenia, con arma blanca

Lamentablemente el fútbol colombiano, una vez más, está de luto luego del asesinato de un hincha del Deportivo Pereira en las últimas horas, quien acompañaba al equipo risaraldense en Armenia, en el partido disputado en el estadio Centenario contra el Pasto, que finalizó 2-2 por la Liga BetPlay 2026-I.

El mismo club 'matecaña' se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que "rechaza de manera categórica los actos de violencia ocurridos en Armenia, hechos que enlutan al fútbol y afectan a toda la comunidad deportiva".

Seguido a eso, informaron que "lamentamos profundamente la muerte de Kevin Andrés Osorio Salazar, hincha fiel de nuestra institución, y expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos", para luego reiterar el llamado a los hinchas de "vivir el fútbol en paz, con respeto y responsabilidad. Nuestros estadios deben ser espacios de convivencia, alegría y unión, nunca de violencia".

Por su parte, la Dimayor también se pronunció al respecto de esta lamentable noticia, escribiendo que "en cabeza de su Presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, lamenta profundamente el fallecimiento de Kevin Andrés Osorio, hincha del Deportivo Pereira en el marco del partido disputado ante Deportivo Pasto".



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su Presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, lamenta profundamente el fallecimiento de Kevin Andrés Osorio, hincha del Deportivo Pereira en el marco del…

Se habla que la riña se habría dado con hinchas del Quindío, equipo de Armenia, ya que el Pereira estaba oficiando como local en el estadio Centenario en el duelo del viernes frente al Pasto.

Además, desde la Policía confirmaron que Kevin Osorio, de 26 años, perdió la vida a las 4 de la madrugada de este sábado, tras luchar luego de varias heridas con arma blanca.



La barra del Pereira se pronunció por asesinato de Kevin Osorio

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Lobo Sur, principal barra del equipo risaraldense, lamentó también la noticia de uno de sus hinchas que perdió la vida por seguir a otra ciudad al club de sus amores.

Hoy el fútbol se queda en silencio...

En un acto de cobardía ocurrido en la ciudad de Armenia, se apagó la vida de Kevin, un joven que seguramente tenía sueños por cumplir, metas por alcanzar y muchas historias aún por escribir.

Kevin no iba a hacer daño, no iba a pelear, no iba a lastimar a nadie…

Kevin solo quería llegar al Estadio Centenario para hacer lo que miles hacemos cada fin de semana: alentar con el alma al Deportivo Pereira.

Duele.

Duele pensar que un camino que debía estar lleno de cantos y pasión terminó en tristeza.

Duele imaginar a su familia, a sus amigos, a quienes hoy sienten un vacío imposible de explicar.

El fútbol debería unirnos, abrazarnos, hacernos celebrar… nunca despedirnos.

DESCANSA EN PAZ GUERRERO.