Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 5 con Daniel Felipe Martínez

Este domingo se disputará la última etapa de la Vuelta al Algarve 2026, de 148 kilómetros entre Faro y Malhao, que presenta un perfil accidentado y una llegada en alto en la cima de Loulé (2,7 km al 9%), que promete una bonita batalla por la victoria final.

La rodada tienen un perfil con varios puertos de montaña que pondrán a prueba el liderato de Juan Ayuso, quien apenas tiene una ventaja de siete segundos sobre Paul Seixas. Entre los cinco primeros la diferencia no pasa del minuto y por eso nada está definidio y mucho menos será un paseo por las calles lusas.

Los colombianos han estado a la altura del reto, especialmente Daniel Felipe Martínez que se ubica en la sexta casilla a 1:17 de Ayuso y con sus buenas condiciones para escalar podría intentar dar el golpe.

Corredores favoritos a ganar la etapa 5 de la Vuelta al Algarve 2026

ALMEIDA João – UAE Team Emirates - XRG ONLEY Oscar – INEOS Grenadiers LIPOWITZ Florian – Red Bull - BORA - hansgrohe AYUSO Juan – Lidl - Trek VAUQUELIN Kévin – INEOS Grenadiers ARENSMAN Thymen – INEOS Grenadiers MCNULTY Brandon – UAE Team Emirates - XRG RICCITELLO Matthew – Decathlon CMA CGM Team SEIXAS Paul – Decathlon CMA CGM Team GROßSCHARTNER Felix – UAE Team Emirates - XRG

Hora y dónde ver la etapa 5 de la Vuelta al Algarve 2026

Fecha: domingo 22 de febrero de 2026

Hora: 9:00 a.m. (Hora Colombia).

Canal: Directv Sports



¿Quién ganó la etapa 4 de la Vuelta al Algarve 2026?

El francés Paul Magnier ganó este sábado la 4ª etapa de la Vuelta al Algarve en Lagos (sur de Portugal), donde el español Juan Ayuso conservó su maillot de líder por delante del francés Paul Seixas.

Al término de una etapa disputada a un ritmo pausado, el velocista del equipo Soudal Quick-Step se impuso en un esprint masivo por delante del belga Jordi Meeus y del israelí Oded Kogut.

