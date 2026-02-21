UAE Tour 2026, EN VIVO: hora y dónde ver TV la etapa 7 con Nairo Quintana

La etapa 7 del UAE Tour 2026 se llevará a cabo alrededor de la ciudad de Abu Dabi. Con salida en el Museo Nacional Zayed (Isla Saadiyat), la ruta pasa por la isla Yas, la ciudad de Khalifa y la isla Yas, y regresa a Abu Dabi. La ruta cruza las islas Yifenah, Al Reem y Al Maryah, con un paso clave en Qasr Al Hosn. La aproximación final discurre de sur a norte y concluye en el rompeolas de Abu Dabi, con un probable final al sprint. Los últimos 5 km transcurren por una carretera ancha con grandes semicurvas que conducen a la meta sobre asfalto.



Corredores favoritos a ganar la etapa 7 del UAE Tour 2026

MILAN Jonathan – Lidl - Trek MALUCELLI Matteo – XDS Astana Team VERNON Ethan – NSN Cycling Team MOLANO Juan Sebastián – UAE Team Emirates - XRG BLIKRA Erlend – Uno-X Mobility DE SCHUYTENEER Steffen – Lotto Intermarché DAINESE Alberto – Soudal Quick-Step VAN UDEN Casper – Team Picnic PostNL DEHAIRS Simon – Alpecin-Premier Tech THIJSSEN Gerben – Alpecin-Premier Tech

Hora y dónde ver la etapa 7 del UAE Tour 2026

Fecha: domingo 22 de febrero de 2026

Hora: 5:50 a.m. (Hora Colombia).

Canal: Directv Sports



¿Quién ganó la etapa 6 del UAE Tour 2026?

Isaac Del Toro aprovechó al máximo su última oportunidad, consiguiendo la victoria en Jebel Hafeet y recuperando el maillot rojo a falta de una etapa. El esperado duelo entre Del Toro y Antonio Tiberi estuvo a la altura de las expectativas, con el campeón nacional mexicano jugando a la perfección sus cartas al lanzar dos ataques en los últimos cinco kilómetros. El segundo ataque, a 2,5 km de meta, resultó decisivo: Tiberi se quedó atrás primero, y posteriormente fue alcanzado y superado por Luke Plapp y Felix Gall, quienes completaron el podio de la etapa. En la clasificación general, Del Toro ahora aventaja en 20 segundos a Tiberi y en 1 minuto y 14 segundos a Plapp, quien sube al podio provisional a expensas de Harold Tejada.