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Gol Caracol  / Vinícius asistió y Kylian Mbappé definió: vea este gol de Real Madrid sobre Bayern Múnich

Vinícius asistió y Kylian Mbappé definió: vea este gol de Real Madrid sobre Bayern Múnich

Se juntaron los que saben y armaron una maravillosa jugada, con la que volvieron locos a la defensa del club alemana y en donde Kylian Mbappé anotó el 2-3.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Kylian Mbappé celebra su gol con Real Madrid contra Bayern Múnich por Champions League
Kylian Mbappé celebra su gol con Real Madrid contra Bayern Múnich por Champions League
AFP

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