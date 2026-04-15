Vinícius asistió y Kylian Mbappé definió: vea este gol de Real Madrid sobre Bayern Múnich

Kylian Mbappé no para de ampliar sus números con Real Madrid. Dejando claro por qué es una de las máximas estrellas, dijo presente este miércoles 15 de abril, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, contra Bayern Múnich. Su anotación significó el 2-3 parcial, igualando la serie global y soñando con clasificar.

Todo empezó por el costado izquierdo, donde Vinícius Júnior se las ingenió para encarar, buscar un espacio y filtrar un pase para dejar solo al francés. Adentro del área y mano a mano con Manuel Neuer, 'Kiki' no perdonó e infló las redes, silenciando a los miles de aficionados que colmaron las gradas del Allianza Arena.



Vea el gol de Kylian Mbappé en Bayern Múnich vs Real Madrid por Champions League