Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Néstor Lorenzo, a la par de uno de los mejores técnicos del mundo; la escogencia de James Rodríguez

Néstor Lorenzo, a la par de uno de los mejores técnicos del mundo; la escogencia de James Rodríguez

El ‘10’ de la Selección Colombia y el León, James Rodríguez, realizó su equipo ideal de figuras con las que jugó, y cuando le preguntaron por el entrenador sorprendió.