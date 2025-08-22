Néstor Lorenzo, a la par de uno de los mejores técnicos del mundo; la escogencia de James Rodríguez

James Rodríguez dio una extensa entrevista al periodista Paco Montes, en México, y en un nuevo fragmento publicado este viernes 22 de agosto dio a conocer una dinámica en la que el mediocampista colombiano eligió su equipo ideal de jugadores con los que compartió y allí sorprendió porque hasta nombró a Néstor Lorenzo, actual técnico de la Selección Colombia.

En el contenido con el ‘10’ del León, también fue particular que no incluyó a ningún futbolista de nuestro país, aunque sí pensó en Mario Alberto Yepes y Falcao García.



El equipo ideal de James Rodríguez

En la entrevista el cucuteño eligió un 4-3-3 como su formación, y se tomó su tiempo para elegir los mejores jugadores con los que compartió, y todos fueron o del Real Madrid o del Bayern Múnich, donde estuvo acompañado de estrellas del fútbol mundial.

Manuel Neuer; Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Daniel Carvajal; Luka Modric, Joshua Kimmich, Toni Kroos; Arjen Robben, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, esa fue el equipo ideal que escogió James Rodríguez.

Por supuesto para muchos fue extraño no ver algún colombiano, y aunque pensó mucho en algunas posiciones, los que nombró en la entrevista que casi se ganan un lugar en su once de gala fueron Mario Alberto Yepes y Radamel Falcao García.

“Jugué con Hummels, Boateng, Pepe, Varane, en la Selección Colombia con Yepes que era el capitán. Pero el que me impresionó y competía mucho era Pepe”, dijo cuando pensó en Mario Alberto.

Néstor Lorenzo DT de la Selección Colombia y James Rodríguez AFP

Al meditar en cuál sería su delantero centro recordó que compartió con varias figuras, y ají metió en el listado a Falcao: “Lewandowski, Falcao, Karim Benzema, Dios mío. Me llevo bien con todos, si es para ir al Mundial me voy con Falcao, pero si es para ganar una Champions Benzema. Vámonos con Benzema”, señaló James Rodríguez.



Néstor Lorenzo junto a Carlo Ancelotti, los técnicos elegidos por James Rodríguez

Cuando el periodista Paco Montes le preguntó por el entrenador que escogería para semejante equipazo, por supuesto el '10' no dudó en decir que era Carlo Ancelotti, con quien más ha brillado y quien lo dirigió en tres clubes de Europa (Real Madrid, Bayern Múnich y Everton).

Pero ahí fue cuando sorprendió a todos, señalando que pondría un segundo entrenador o ayudante, y ahí nombró al actual timonel de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, quien le volvió a dar protagonismo en la 'tricolor' y ser nuevamente un titular indiscutible.

"De técnico Ancelotti, y segundo Lorenzo, porque tiene muy buena gestión también", fue la declaraciones de James Rodríguez sobre sus técnicos elegidos para el equipo ideal de jugadores con los que compartió.