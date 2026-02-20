Pep Guardiola y su postura sobre el racismo; "hay que pagar más a los profesores, no a los técnicos"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó, en relación a los supuestos insultos racistas que recibió Vinícius Júnior en el partido contra el Benfica, que el "racismo está en todas partes", no solo en el fútbol, y que hay que pagar más a los profesores y atajarlo en las escuelas.

"Tu color de piel o dónde naciste no te hace mejor que nadie. Hay mucho que hacer aún, el racismo está en la sociedad no solo en el fútbol", dijo Guardiola, este viernes en rueda de prensa, que después fue repreguntado sobre si el fútbol tiene herramientas suficientes para combatirlo.

Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, en rueda de prensa post partido AFP

"Hay que pagar más a los profesores. Tenemos que solucionarlo en las escuelas. Hay que pagar más a los profesores y a los doctores, son las personas más importantes. Hay que pagarle más a ellos, no a los entrenadores", añadió el técnico español.



En el encuentro disputado este martes en el estadio da Luz, el árbitro francés François Letexier activó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile junto al banderín de córner el único tanto del partido, en el minuto 49, tras denunciar un insulto racista presuntamente proferido por Prestianni, quien se habría tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinícius y otros jugadores del Real Madrid, como Kylian Mbappé, amagaran con abandonar el terreno de juego en medio de un clima de gran tensión entre ambos equipos.

Prestianni es acusado por Vinícius Júnior, de arremeter con actos racistas, en duelo de Champions. Foto: AFP.

Otras reacciones del caso de racismo sobre Vinícius

"Tienen al líder de una organización, José Mourinho, que básicamente ataca la personalidad de Vinícius Junior destacando su manera de celebrar el gol. Es una forma de desacreditar lo que está haciendo Vinícius en ese momento", declaró Kompany en una rueda de prensa, recordando que él mismo fue víctima de racismo cuando era jugador.

"Para mí, en términos de liderazgo, es un enorme error y es algo que no deberíamos aceptar", criticó el exinternacional belga.