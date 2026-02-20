James Rodríguez y la última noticia sobre su debut en MLS; ya hay detalles

El técnico de Minnesota United, Cameron Knowles, dijo este viernes que la estrella colombiana James Rodríguez, flamante contratación de su equipo, todavía no tiene fecha para debutar en la Major League Soccer (MLS).

El capitán de la Selección Colombia, de 34 años, es la mayor contratación de la liga norteamericana (MLS) para la temporada 2026, que iniciará el sábado, día en que el Minnesota United visitará a Austin FC.

James Rodríguez, volante colombiano del Minnesota United, jugará en la MLS en 2026 Getty Images

Rodríguez Rubio no viajó a Texas para el estreno de su equipo debido a que no había recibido su visa de trabajo, explicó Knowles en una conferencia de prensa previa al choque con el combinado del atacante uruguayo Facundo Torres.



"Se quedó en Minnesota, donde ha seguido entrenando y esperamos integrarlo al grupo cuando volvamos el lunes", explicó el entrenador neozelandés tras una pregunta de la 'AFP'.

"Es difícil poner un tiempo específico (para su debut) porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos", agregó Cameron Knowles.

Al mando de un club de bajo perfil que nunca ha disputado la final de la MLS, Knowles aseguró que no tiene un "claro indicador" del estado físico del 10, cuyo rendimiento en sus últimos equipos ha estado opacado por lesiones recurrentes.

"Cuando James esté listo para jugar y cuando sintamos que lo vamos a poner en una situación en la que pueda ser exitoso, lo vamos a integrar", afirmó el entrenador del club de la Conferencia Oeste de la MLS.

La expectativa del cuerpo técnico es que Rodríguez se integre por completo a los trabajos grupales desde este lunes para ser sometido a una evaluación constante y así definir una posible fecha para su esperado estreno.

"Está trabajando muy fuerte, tiene una estupenda actitud y es un excelente compañero", destacó el estratega de 43 años.

En la segunda fecha de la MLS, el 28 de febrero, los Loons recibirán a FC Cincinnati en el Allianz Field, en Saint Paul, Minnesota.