Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez marcó dos goles con Sporting, pero a su DT le recordaron a vieja figura del club

Luis Javier Suárez marcó dos goles con Sporting, pero a su DT le recordaron a vieja figura del club

El samario es el actual goleador de la Liga de Portugal con 22 goles en 23 compromisos, pero tras el juego contra Estoril a Rui Borges le hicieron una pregunta que llamó la atención de todos.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de feb, 2026
Luis Javier Suárez es figura en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez es figura en Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

