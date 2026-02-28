Luis Javier Suárez marcó dos goles con Sporting, pero a su DT le recordaron a vieja figura del club

Sporting Lisboa volvió a sumar un nuevo triunfo en la Liga de Portugal, al vencer 3-0 al Estoril con un doblete de Luis Javier Suárez. El delantero colombiano fue el gran protagonista, el 'MVP', elogiado por la prensa y los hinchas de los 'leones' no pueden estar más dichosos por su presente.

No obstante, concluido el compromiso de la jornada 24 en el José Alvalade, al entrenador de los 'verdiblancos', Rui Borges, le hicieron una pregunta con enfoque en el samario, pero que evocó a una estrella del pasado reciente del club. El estratega supo sortearla, dejando clara su postura.

Luis Javier Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa frente a Estoril.

Así las cosas, a Borges le consultaron lo siguiente en rueda de prensa: "Luis Suárez marcó dos goles más, ¿aún recuerdas a Gyokeres?

El DT del Sporting indicó: "Para nada. Pienso en los que tengo. Luis Suárez ha tenido una gran temporada; ha perdido la posesión más de lo habitual, aparte de los goles. Él mismo me lo decía. Es un reflejo del equipo en su conjunto y nunca lo será de cada individuo, al igual que otros han contribuido mucho".

El delantero con proceso en Selección Colombia es el actual goleador de la Liga de Portugal con 22 goles en 23 compromisos, a eso adicionarle cinco asistencias.



Otras declaraciones de Rui Borges, técnico del Sporting Lisboa:

- El análisis del partido:

"Empezamos bien, con fuerza, pero generamos incomodidad en el Estoril y no les permitimos ganar confianza con el balón, porque son muy buenos en eso. En posesión, fuimos muy dinámicos, como es nuestro sello, y conseguimos marcar dos goles muy pronto, atacando el espacio a la espalda de la defensa del Estoril".

"La segunda parte fue diferente porque empezamos a fallar muchos pases en cuanto recuperamos el balón. El Estoril ganó confianza y logró acercarse más a nuestra portería con el balón. La defensa hizo un gran partido, especialmente Gonçalo Inácio. Creo que fue uno de sus mejores partidos, con y sin balón. El equipo se mantuvo conectado, pero con demasiada obsesión por el gol cuando teníamos el balón, queriendo llegar demasiado pronto. Los jugadores que entraron después nos dieron la tranquilidad que necesitábamos, y con el balón mejoramos".

- El siguiente reto contra Porto; ¿es favorito Sporting?

"Los partidos son difíciles para todos. Hemos ganado cinco o seis partidos seguidos con goles en los minutos finales. El fútbol es muy competitivo. Es un partido entre los dos equipos que lideran el campeonato; queremos defender un título que es nuestro, pero jugamos contra el equipo que lidera el campeonato, así que también está pasando por un buen momento".

