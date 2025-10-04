¿Cómo quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga, tras doblete de Luis Díaz?

El Bayern Múnich se impuso este sábado en la cancha del Eintracht Frankfurt (3-0), con un primer gol tras 14 segundos marcado por el colombiano Luis Díaz, autor de un doblete, su sexta victoria en seis partidos de la Bundesliga para escaparse en lo alto de la tabla.

Con 18 puntos de 18 posibles, los hombres de Vincent Kompany ahora tienen cuatro de ventaja sobre el Borussia Dortmund (14), cinco sobre el RB Leipzig (13) y siete sobre el Bayer Leverkusen (11).

Luis Díaz abrió el marcador tras 14 segundos, tras un centro de Serge Gnabry.

Harry Kane duplicó la ventaja para los muniqueses con un magnífico disparo raso con rosca, tras pase de Díaz, marcando su 11º gol en la Bundesliga y el 18º en 10 partidos jugados esta temporada.



Al final del encuentro, en un contraataque, Díaz marcó su primer doblete con los muniqueses, su quinto gol de la temporada.



Así va la tabla de goleadores de Bundesliga

Posición Nombre Partidos Jugados Total de Goles 1 Harry Kane 5 10 2 Can Uzun 5 5 3 Fisnik Asllani 6 4 3 Ilyas Ansah 5 4 3 Serhou Guirassy 4 4 6 Jakub Kaminski 6 3 6 Luis Díaz 5 3 6 Patrik Schick 5 3 6 Ermedin Demirovic 5 3 6 Michael Olise 5 3

Kane, con molestias

Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League Getty Images

Publicidad

"Fue una gran actuación. Tenemos el impulso de nuestro lado y tendremos que mantenerlo", dijo Kane a Sky Alemania.

El capitán de la selección inglesa chocó con el brasileño Kaua Santos en la segunda mitad y fue sustituido, necesitando ayuda para salir del campo cojeando.

A pesar de la lesión, dijo que estaría en forma para jugar con Inglaterra la próxima semana.

Publicidad

"Estoy bien. Fue un golpe en el hueso. Me pasó hace unas semanas y hoy fue en el mismo lugar. Unos días y estará bien", dijo Kane, imparable en este arranque de curso.

Después de la ventana internacional, el Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund en el Allianz Arena el sábado 18 de octubre en el Klassiker del fútbol alemán, antes de recibir al Brujas en la Liga de Campeones cuatro días después.

En diez partidos disputados esta temporada (seis en la Bundesliga, dos en la Liga de Campeones, uno en la Copa y uno en la Supercopa), los jugadores dirigidos por Kompany han ganado los diez, con un impresionante balance de 38 goles marcados y 7 encajados (25-3 en el campeonato).