Luis Díaz y los datos en los que es top 3 en Bundesliga; Bayern Múnich, dichoso

Luis Díaz no marcó gol en el triunfo 3-0 del Borussia Monchengladbach el sábado por Bundesliga, pero sus registros en el arranque de temporada con el equipo bávaro siguen dando de qué hablar en Alemania, en especial entre los hinchas de su club, que festejan tener un futbolista que aporte goles y asistencias.

La rápida adaptación del futbolista colombiano ha generado que páginas partidarias resalten sus estadísticas, por lo que en redes sociales el nombre del nacido en Barrancas, La Guajira, se llevó las miradas por estar en el top 3 de dos listados de la Bundesliga.



Luis Díaz, entre los de más goles y asistencias en Bundesliga

Tras ocho partidos con el Bayern Múnich en la Liga de Alemania, el atacante colombiano ocupa el segundo lugar en el ránking de los jugadores con más asistencias, con 4, solo superado por Fares Chaibi, del Eintracht Frankfurt.

🚨🎯 Bundesliga best assist provider after 8 matches !



Luis Diaz is second with 4 assists, Harry Kane and Michael Olise are fourth and fifth with 3 assists.🌪️ pic.twitter.com/fI8doMfx62 — Bayern Focus (@FCBayernFocus) October 26, 2025

Además, en cuanto a goles también está en el top 3, con cinco anotaciones, a una de Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), y a siete del máximo artillero que es su compañero Harry Kane, que ya lleva 12, y quien de hecho fue noticia en las últimas horas porque en la victoria sobre el Monchengladbach no anotó.

Cabe recordar que adicional a esos 5 goles que tiene en la Bundesliga, Luis Díaz tiene dos más en la actual temporada. Uno de ellos con bastante importancia ya que fue el que le dio el título al Bayern en la Supercopa de Alemania, para el 2-1 sobre el Stuttgart. El otro fue hace algunos días en la Champions League, en el 4-0 sobre el Brujas, que fue su primer gol con los alemanes en la Liga de Campeones.



¿Qué pasó con Luis Díaz en Alemania?

En las últimas horas el colombiano fue titular contra el Borussia, fue sustituido pasados los 70 minutos de juego y recibió una dura patada de Jens Castrop, quien luego salió a pedirle disculpas y explicar la temeraria acción contra el guajiro.



Luis Díaz en Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich Getty Images.

Publicidad

"La tarjeta roja fue correcta, al ver las imágenes la escena parece realmente estúpida", comenzó diciendo el jugador rival, quien fue expulsado. Además, retieró que "por suerte no le di tan fuerte. Lo siento. Nuestro plan era no contenernos en los duelos uno contra uno, pero fue una lástima".

A pesar de su participación en la cancha no tuvo su mejor presentación y en la prensa alemana, en especial en 'Bild' no tuvieron piedad al hablar de su actuación, recordando que "tras una brutal falta sobre él, Castrop, del Gladbach, recibió la tarjeta roja", pero que durante su estadía en la cancha "también desperdició una gran oportunidad en el primer minuto. En general, una actuación irregular".