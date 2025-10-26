Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y los datos en los que es top 3 en Bundesliga; Bayern Múnich, dichoso

Luis Díaz y los datos en los que es top 3 en Bundesliga; Bayern Múnich, dichoso

El colombiano Luis Díaz ha tenido una adaptación rápida al fútbol alemán y eso lo ha reflejado en los grandes números con la camiseta del Bayern Múnich.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz
Luis Díaz con Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad