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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz tuvo un partido de contrastes en Leverkusen vs. Bayern, pero le reconocieron su entrega

Luis Díaz tuvo un partido de contrastes en Leverkusen vs. Bayern, pero le reconocieron su entrega

El extremo guajiro marcó gol y luego terminó expulsado; no obstante, terminó recibiendo una distinción en el juego que se efectuó en el BayArena.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Luis Díaz en una de las acciones de juego en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Díaz en una de las acciones de juego en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich en la Bundesliga.
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