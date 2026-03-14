Luis Díaz tuvo un partido de contrastes en Leverkusen vs. Bayern, pero le reconocieron su entrega

Luis Díaz tuvo un partido de contrastes en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich, este sábado, en la Bundesliga. Como es habitual, el guajiro ocupó su lugar en la titular por la banda izquierda en la escuadra que dirige Vincent Kompany y por ahí causó estragos a la zaga rival, al punto de que convirtió un golazo, pero a su vez cometió un error que terminó en un tanto rival, y posteriormente, no concluyó el compromiso en el BayArena por expulsión.

Pese a este último detalle de la tarjeta roja - que el propio árbitro de la contienda Christian Dingert habría reconocido que fue un error - , los hinchas del elenco muniqués avalaron el trabajo y esfuerzo de 'Lucho' en el campo de juego, esa nueva anotación y el proponer siempre, con el reconocimiento de ser el 'MVP' del duelo de la jornada 26 del actual campeonato alemán.

Luis Díaz y su expulsión con Bayern Múnich en Bundesliga - Foto: Getty Images

Así fue como en la cuenta en 'X' de 'Bayern & Germany' precisaron que Díaz Marulanda fue elegido como el hombre del partido, superando en la votación a Michael Olise, Joshua Kimmich y Dayot Upamecano, sus compañeros en Bayern Múnich, además de Ezequiel Fernández y Aleix García, estos dos últimos de la disciplina del Bayer Leverkusen.



Luis Díaz obtuvo el 51 por ciento de los votos, aventajando por amplio margen a García, quien terminó con el 20 por ciento, mientras que el tercer lugar fue para Olise con el 17 por ciento de las votaciones.

Luis Díaz (51%) has been voted Man of the Match pic.twitter.com/72RsPTXIyz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 14, 2026

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¿Cómo quedó el Bayern Múnich en la Bundesliga tras el empate frente al bayer Leverkusen?

Tras el empate a un gol en el BayArena, este sábado 14 de marzo, el elenco donde milita Luis Díaz llegó a 67 puntos, tras 26 compromisos disputados en la Bundesliga 2025/2026. Pero este resultado, le permitió al Borussia Dortmund acercarse un poco en la tabla general, ya que ahora la renta es de nueve enteros para los 'bávaros'. Los 'amarillos' suman 58 unidades luego de igualar también este día 2-2 contra Augsburgo.