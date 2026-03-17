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Gol Caracol  / Hansi Flick sorprendió con la decisión que tomará sobre su futuro como director técnico

Hansi Flick sorprendió con la decisión que tomará sobre su futuro como director técnico

A pesar de que aún tiene contrato con el Fútbol Club Barcelona y algunos hablan de su renovación, el entrenador, Hansi Flick, tendría otros planes y los reveló.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Hansi Flick, director técnico alemán, en rueda de prensa previo a un partido del Barcelona por Champions League
Hansi Flick, director técnico alemán, en rueda de prensa previo a un partido del Barcelona por Champions League
AFP

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