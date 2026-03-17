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Gol Caracol  / Argentina pasó la página de la Finalissima y confirmó nuevo partido previo al Mundial 2026

Argentina pasó la página de la Finalissima y confirmó nuevo partido previo al Mundial 2026

El juego entre Argentina y España, que se iba a disputar en Catar, se vio afectado por el conflicto en Medio Oriente y, por eso, se vieron en la necesidad de cambiar planes.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Cristian Romero, figuras de la Selección Argentina que estarán en el Mundial 2026
Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Cristian Romero, figuras de la Selección Argentina que estarán en el Mundial 2026
AFP

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