"Cuando vi a Luis Díaz pensé: es un jugador para Barcelona o un renovado Real Madrid"

El histórico exfutbolista y exentrenador alemán, Bernd Schuster, declaró que siente que el extremo colombiano del Bayern Múnich, Luis Díaz "es un jugador para uno de los tres grandes de España".

La contundencia de las actuaciones de 'Lucho Díaz' ha llevado a Schuster a ser categórico sobre cuál debería ser el siguiente paso en la carrera del colombiano. El alemán no dudó en señalar que su fútbol pertenece a los escenarios más grandes del mundo. "Cuando lo vi dije: este es un jugador para España, para uno de los tres grandes".

Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

Yendo un paso más allá en su análisis, Bernd Schuster fue específico sobre las camisetas que mejor le sentarían al extremo de la selección colombiana: "Lo vería en un Barcelona y en un renovado Real Madrid".



Schuster, quien conoce a la perfección las exigencias de los clubes más grandes del mundo, destacó la polivalencia y la visión de juego del atacante 'cafetero'.

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"Me ha sorprendido mucho este jugador... es un goleador, tiene facilidad de marcar pero es un jugador de equipo, que tiene pase de gol para los compañeros", afirmó el alemán, subrayando que su capacidad para "ver" a los demás jugadores es una virtud escasa que lo hace sobresalir.



Un toque de alegría para Europa

A continuación, Schuster resaltó el valor intangible que jugadores como Luis Díaz aportan a las estructuras a veces rígidas del fútbol alemán y europeo.

Según el extécnico, la llegada de talento proveniente de países sudamericanos o incluso España brinda un matiz que dinamiza a la seriedad germana. "Los 'bávaros' son muy festivos... pero la alegría de ellos (los jugadores del sur) en el partido, y seguramente fuera también, le está dando un calor importante", explicó Schuster, admitiendo que en Alemania suelen ser más "secos" y que esa vitalidad latina es el complemento ideal.

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El próximo reto de Luis Díaz

El extremo guajiro, de 29 años, será este miércoles en la Champions League. El Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena al Atalanta por la vuelta de los octavos de final, en partido que dará inicio a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia. Los 'bávaros' ganan la serie por marcador de 6-1.

Por supuesto que este partido se espera la presencia desde el 'vamos' del 'crack' de la Selección Colombia, que vive un presente excepcional con la escuadra que dirige Vincent Kompany.