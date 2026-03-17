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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Cuando vi a Luis Díaz pensé: es un jugador para Barcelona o un renovado Real Madrid"

"Cuando vi a Luis Díaz pensé: es un jugador para Barcelona o un renovado Real Madrid"

Luis Díaz vive un excepcional presente con Bayern Múnich y una exfigura alemana no dudó en afirmar sobre cuál debería ser el siguiente paso en la carrera del colombiano.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz es una de las grandes figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las grandes figuras del Bayern Múnich.
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