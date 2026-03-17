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Gol Caracol  / México respondió a la petición de Irán de ser sede de sus partidos en el Mundial 2026

México respondió a la petición de Irán de ser sede de sus partidos en el Mundial 2026

El conflicto que hay con Estados Unidos llevó a que la Selección de Irán tomara cartas en el asunto de cara al Mundial 2026, enviando un mensaje a la FIFA.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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