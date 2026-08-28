Luis Díaz y la acción que falló en Bayern Múnich vs. Stuttgart: vea acá el VIDEO de la jugada

Bayern Múnich debutó este viernes en la Bundesliga 2026/2027 y lo hizo contra Stuttgart en el Allianz Arena. En dicho partido de la primera jornada fue titular Luis Díaz, quien antes de la media hora de juego creó una importante jugada de gol, pero definió muy mal.

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La acción en cuestión se presentó en el minuto 25, y luego de un pase largo y entrelíneas por parte de Harry Kane, el guajiro se fue en velocidad, quedando mano a mano contra el arquero rival. No obstante, el artillero de la Selección Colombia definió al cuerpo del guardameta. ¡Hubo lamento en las gradas del Allianz Arena!

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Vea acá la jugada de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Stuttgart: