Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la acción que falló en Bayern Múnich vs. Stuttgart: vea acá el VIDEO de la jugada

Luis Díaz y la acción que falló en Bayern Múnich vs. Stuttgart: vea acá el VIDEO de la jugada

El guajiro tuvo una gran oportunidad de aumentar el marcador para el Bayern Múnich en el Allianz Arena, en partido de la primera fecha de la Bundesliga. ¡Así fue la jugada de Luis Díaz contra Stuttgart!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
Fotografía de: AFP

Bayern Múnich debutó este viernes en la Bundesliga 2026/2027 y lo hizo contra Stuttgart en el Allianz Arena. En dicho partido de la primera jornada fue titular Luis Díaz, quien antes de la media hora de juego creó una importante jugada de gol, pero definió muy mal.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

(SIGA EN VIVO EL PARTIDO AQUÍ)

Últimas noticias

Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Colombianos en el exterior

Bayern Múnich, listo para su debut contra Stuttgart; Luis Díaz recibió importante noticia

Jhon Lucumí y la Juventus conocieron sus rivales en la fase de liga de la Europa League.
Colombianos en el exterior

Colombianos conocieron sus adversarios en Europa League; Jhon Lucumí lidera la 'camada' con Juventus

La acción en cuestión se presentó en el minuto 25, y luego de un pase largo y entrelíneas por parte de Harry Kane, el guajiro se fue en velocidad, quedando mano a mano contra el arquero rival. No obstante, el artillero de la Selección Colombia definió al cuerpo del guardameta. ¡Hubo lamento en las gradas del Allianz Arena!

Publicidad

Vea acá la jugada de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Stuttgart:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Bundesliga

Publicidad

Publicidad

Publicidad