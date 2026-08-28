Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Taawon; ¿se lo quitó a un compañero?

En el partido en el que el Al Nassr recibió al Al Taawon, por la fecha 4 de la Liga de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo dijo presente con un gol para el 2-1 de su equipo.
Al minuto 50, cuando iban 1-1 parcialmente, se dio una gran jugada del cuadro en el que milita el astro portugués, que fue definida por Mohamed Simakan, que tenía dirección al arco.
Pero en la trayectoria estaba Cristiano Ronaldo, quien con un toque leve y lleno de calidad, desvió el balón y fue gol para él, el 978 en su carrera. Ahora solamente le faltan 22 anotaciones más para los mil.
Publicidad
Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Taawon HOY:
NUEVO GOL DE CRISTIANO RONALDO EN EL AL NASSR. 🤯🇵🇹— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) August 28, 2026
Es el gol 978 en su carrera. ⚽ pic.twitter.com/KK9EzBseqn https://t.co/kZEBFEPbPT