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Gol Caracol  / Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Taawon; ¿se lo quitó a un compañero?

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Taawon; ¿se lo quitó a un compañero?

El astro portugués Cristiano Ronaldo se reportó este viernes con una anotación más que lo acercó a su objetivo de los mil en su carrera.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo celebra gol con Al Nassr - Foto:
AFP

En el partido en el que el Al Nassr recibió al Al Taawon, por la fecha 4 de la Liga de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo dijo presente con un gol para el 2-1 de su equipo.

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Al minuto 50, cuando iban 1-1 parcialmente, se dio una gran jugada del cuadro en el que milita el astro portugués, que fue definida por Mohamed Simakan, que tenía dirección al arco.

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Pero en la trayectoria estaba Cristiano Ronaldo, quien con un toque leve y lleno de calidad, desvió el balón y fue gol para él, el 978 en su carrera. Ahora solamente le faltan 22 anotaciones más para los mil.

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Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Taawon HOY:

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