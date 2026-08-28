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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez responde con goles en Sporting; así anotó contra Río Ave, en Liga de Portugal

Luis Javier Suárez responde con goles en Sporting; así anotó contra Río Ave, en Liga de Portugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez, criticado en el inicio de la temporada en Sporting, ya consiguió su segundo gol consecutivo en el torneo luso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa.
Foto: Getty Imágenes

Sporting de Lisboa no pasó problemas contra el Río Ave, de visitante, este viernes, y en el primer tiempo el colombiano Luis Javier Suárez se encargó de poner el 3-0 en el marcador parcial, al minuto 26 del compromiso.

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Tras una buena jugada colectiva, la pelota pegó en el palo, y ahí es cuando el atacante samario estuvo atento para aprovechar el rebote y definir con potencia y precisión.

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Segundo gol consecutivo de Luis Javier Suárez, y segundo en su cuenta, cuando apenas van cuatro fechas disputadas en la Liga de Portugal.

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Así fue el gol de Luis Javier Suárez, en Río Ave vs Sporting Lisboa:

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