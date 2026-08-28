Luis Javier Suárez responde con goles en Sporting; así anotó contra Río Ave, en Liga de Portugal

Sporting de Lisboa no pasó problemas contra el Río Ave, de visitante, este viernes, y en el primer tiempo el colombiano Luis Javier Suárez se encargó de poner el 3-0 en el marcador parcial, al minuto 26 del compromiso.

Tras una buena jugada colectiva, la pelota pegó en el palo, y ahí es cuando el atacante samario estuvo atento para aprovechar el rebote y definir con potencia y precisión.

Segundo gol consecutivo de Luis Javier Suárez, y segundo en su cuenta, cuando apenas van cuatro fechas disputadas en la Liga de Portugal.

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Así fue el gol de Luis Javier Suárez, en Río Ave vs Sporting Lisboa: