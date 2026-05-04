Épica batalla con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard; Remco Evenepoel correrá el Tour de Francia

El doble campeón olímpico belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) no estará presente el próximo 7 de junio en la salida del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, hasta ahora Critérium du Dauphiné, ya que se dedicará a afinar su forma para afrontar el Tour de Francia que comienza en Barcelona el 4 de julio.

Evenepoel (Aalst, 26 años), reciente ganador de la Amstel Gold Race y tercero en la Lieja, optará por iniciar un "período de recuperación, reconocimiento del recorrido y entrenamiento específico" para la "grande boucle".

En principio, Evenepoel apostó por el Tour Auvergne - Rhône-Alpes (del 7 al 14 de junio) pero el Red Bull-Bora-Hansgrohe, anunció que finalmente no participará.

"El objetivo es llegar fresco a la salida en Barcelona. Tras analizar sus 25 días de competición, vemos una ventaja en un programa alternativo equilibrado", dijo el director del equipo, Zak Dempster.



Su compañero de equipo, Florian Lipowitz, participará en el Tour de Eslovenia (del 17 al 21 de junio) según lo previsto. Además, en mayo asistirá a una concentración en altitud.