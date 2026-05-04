Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Épica batalla con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard; Remco Evenepoel correrá el Tour de Francia

Épica batalla con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard; Remco Evenepoel correrá el Tour de Francia

Este lunes, el belga Remco Evenepoel confirmó su ausencia en destacada carrera para darle prioridad a lo que será su participación en la 'Grande Boucle' de este año.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 4 de may, 2026
Comparta en:
Remco Evenepoel, ciclista belga del Red Bull Bora Hansgrohe, correrá la Amstel Gold Race 2026
Remco Evenepoel, ciclista belga del Red Bull Bora Hansgrohe, correrá la Amstel Gold Race 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad