Luis Díaz y todos en Bayern Múnich, con otro indicador; ¿cuántas cervezas tomarán en el Oktoberfest?

El Bayern Múnich no es solo el nuevo club al que se ha acomodado rápidamente Luis Díaz, también el atacante colombiano está de a poco acoplándose a las costumbres de un nuevo país, Alemania, tras varios años e Inglaterra. Una de las tradiciones más conocidas en territorio teutón y que se festeja en Múnich es el Oktoberfest, que comienza desde septiembre y se extiende hasta el próximo mes, teniendo a la cerveza como el tema principal, siendo algo cultural y gastronómico.

Por eso, desde hace muchos años es relacionada con el fútbol y no es ajeno al club bávaro, que dice presente en la popular carpa Kafer, algo de lo que ya palpitan en la prensa deportiva de cara a la presencia del colombiano y sus compañeros en dicho evento.

Por eso, el diario 'Bild' de Alemania, informó este lunes que "las estrellas del Bayern acudirán a la carpa Käfer con el cuerpo técnico y los directivos el último domingo del Oktoberfest de este año (del 20 de septiembre al 5 de octubre)".



El camino de Bayern Múnich antes de la fiesta del Oktoberfest

En la nota publicada por dicho medio alemán, mencionaron los compromisos que se le avecinan al equipo dirigido por Vincent Kompany antes de dicha celebración, que marca un momento importante para la plantilla profesional y en cumplimiento de las costumbres de ese país.

"El miércoles (17 de septiembre), el equipo arranca su campaña de la Champions League contra el Chelsea. El sábado (20 de septiembre) viajamos al Hoffenheim por la Bundesliga. El próximo partido de liga en casa contra el Werder Bremen tendrá lugar el 26 de septiembre¿ El 30 de septiembre será primer partido fuera de casa de la Liga de Campeones contra el representante chipriota Pafos FC.. Y para cerrar la serie de cinco partidos, el 4 de octubre el partido más importante de la liga en Frankfurt", detallaron en Bild.

Luis Díaz mostró sus dotes tocando el acordeón @FCBayern/X

Y ahí es cuando Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich deberán estar listos para la fiesta más grande de la cerveza, ya que "si el Bayern pierde contra el Eintracht, habrá resaca en la carpa del Käfer, pero si las estrellas de Kompany ganan, ¡el ambiente debería ser excelente!".



¿Luis Díaz y los jugadores del Bayern Múnich tomarán cerveza en el Oktoberfest?

Esa es la pregunta que se hacen desde Alemania ya que "todavía no está claro cuántas pintas de cerveza podrán permitirse los jugadores nacionales, ya que el parón internacional comienza el lunes", ya que la mayoría de la plantilla, incluido el colombiano, recibirán los llamados de sus respectivas selecciones.

Cabe recordar que la Selección Colombia se enfrentará a México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre) en la fecha FIFA de dicho mes, y luego de finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas y con el cupo asegurado para el Mundial de 2026, por lo que de esa manera iniciará la preparación para disputar el certamen orbital.