¿Luis Díaz ya no llegará a Barcelona? Contundentes palabras del director deportivo del club

Anderson de Souza 'Deco', director deportivo del Barcelona, ha admitido que "si las circunstancias de Nico (Williams) se dan", el club catalán intentará su fichaje.

En una entrevista con 'La Vanguardia', el máximo responsable del fútbol azulgrana ha explicado que el Barça de Hansi Flick necesita reforzar la demarcación de extremo izquierdo.

"Como extremos solo tenemos a Lamine y a Raphinha (..) y cuando no tenemos a Lamine o Raphinha, el nivel del equipo baja. Después los nombres para reforzar esta posición están en función del precio y de la calidad", ha dicho. Recordemos que el equipo 'blaugrana' está decidido a pagar máximo 60 millones de euros por Luis Díaz, pero Liverpool quiere más.

Y sobre la posibilidad de que el elegido sea Nico Williams, Deco ha comentado que lo principal para acometer un fichaje con el Barça es que el jugador "crea en el proyecto".

"Lo de Nico no se dio la temporada pasada, aunque para mí entonces era más prioritaria la operación de Dani Olmo. Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir. Si las circunstancias de Nico se dan, pues vamos a intentarlo", ha resumido.

Preguntado sobre si esas circunstancias es que haya espacio salarial para inscribirle, el ejecutivo del Barcelona ha recordado que en el caso de Nico es "muy claro".

Joan García lo tiene todo para ser un gran arquero para el Barça

En cuanto al fichaje de Joan García, Deco ha dicho que en el club le ven "todas las condiciones" para ser "un gran arquero" para el Barça y ha recalcado que desde el club catalán "nunca" hablaron con el meta antes del final de La Liga.

"Hemos hablado con su representante diciéndole que si el jugador abría la opción del Barça, pues que nos gustaría hablar con él. Y así fue al terminar la temporada. Nos sentamos con él y le explicamos la idea", ha dicho.

Preguntado sobre si este fichaje incidirá en la marcha de Marc Andre ter Stegen, Deco ha recalcado que personalmente no tiene pendiente una conversación con el alemán.

"Esto no me toca a mí. Además, no hay ningún contrato en el que ponga que vas a jugar. A partir de aquí es el entrenador el que toma sus decisiones y cada jugador después tiene sus ambiciones", ha comentado.