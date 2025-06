El jugador que confesó su ambición de jugar en Barcelona, club que dejaría a un lado a Luis Díaz

Barcelona está atento al mercado de pases para quedarse con lo mejor de los fichajes disponibles, y uno de los futbolistas que estaría en el radar del club 'blaugrana', sorprendió en las últimas horas con unas declaraciones en las que dejó clara su ambición de vestir los colores del actual campeón de la Liga de España. Si bien no es la primera opción, ya que Nico Williams y Luis Díaz encabezarían el listado, éste deportista sueña con jugar al lado de Lamine Yamal; se trata de Marcus Rashford.

El delantero inglés se encuentra en su periodo de vacaciones en Marbella, España, pero en medio del disfrute, también aprovechó para conceder una entrevista para hablar de sus deseos de integrar el equipo que en la actualidad dirige Hansi Flick. A su vez, no paró en elogios hacia la actual figura del Barcelona y de la Selección España, Yamal.

"Me gustaría jugar con Lamine Yamal. Ojalá. Veremos. Todos queremos jugar con los mejores", esa fue la respuesta de Rashford al 'youtuber' Xbuyer cuando fue consultado si le gustaría actuar con la joven figura de los 'culé' y en el Barcelona.

Marcus Rashford, delantero del Aston Villa. AFP.

A continuación, el actual delantero del Aston Villa y cedido desde el Manchester United, destacó las cualidades técnicas de Lamine Yamal, quien a sus 17 años brilla no solo en el 'blaugrana' sino con su combinado nacional.

"Es difícil describir con palabras lo que está haciendo porque se supone que no tendría que estar haciéndolo ya que sólo tiene 17 años. Él está jugando en la élite con 17. No creo que hayamos visto esto antes. No es normal lo que hace, porque, además, va a mejorar, por lo que no sabremos lo que diremos de él dentro de tres años. La mentalidad que tiene para naturalizarlo es otra de sus habilidades", precisó el artillero inglés de 27 años.

Hay que indicar que Marcus Rashford está en la carpeta del Barcelona, pero no es el primer candidato. Nico Williams, del Athletic Bilbao, picaría en punta y ya tendría un acuerdo. Pero a su vez está el nombre de Luis Díaz,a quien le gusta a la dirigencia; sin embargo, el tema económico por el 'fair-play' financiero y la edad serían los factores negativos.

Solo queda esperar con el paso de las horas por cuál de los futbolistas se decide Flick y compañía, aunque en la prensa española ya dan como hecho de que Williams sería el elegido.