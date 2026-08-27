Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez y 'Cucho' Hernández también conocieron rivales en la Champions

La UEFA Champions League 2026/2027 dio su puntapié inicial, este jueves 27 de agosto, con el sorteo de la fase liga que se llevó a cabo en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los 36 equipos conocieron a sus rivales, en una competición donde PSG defiende una vez más la corona. Partiendo de lo anterior, Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez, 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa (por definir su futuro), otros de los colombianos que estarán en el torneo, están listos para el reto.

Hay que partir que en esta etapa del máximo certamen de clubes en Europa, las escuadras tendrán ocho partidos, siendo cuatro de ellos en condición de local y la misma cantidad fuera de casa. Falta por determinar el orden de los compromisos, que según la UEFA, se hará público este sábado 29 de agosto.

Así las cosas, en Gol Caracol le presentamos los rivales a los que enfrentarán Suárez, Sánchez, 'Cucho' y Deossa con sus respectivos equipos. ¡Se verán las caras en el camino!

Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa vs. Alverca en la Liga de Portugal. Foto: AFP

Publicidad

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa)

En el caso del delantero samario tendrá contrincantes un tanto difíciles, ya que el sorteo departó que los 'leones' medirán fuerzas frente a Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK Linz y Lens.

Acá los compromisos que jugarán en el José Alvalade:



Barcelona

Manchester United

Galatasaray

LASK Linz

Los partidos de visitante de los 'leones'



Manchester City

Roma

Shakhtar Donetsk

Lens (Francia)

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League Getty Images

Publicidad

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Por el lado del defensor central, que es gran figura del Galatasaray, tendrá a los siguientes equipos como rivales en la fase de liga de la Liga de Campeones. Dávinson se cruzará con Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa, además de enfrentar al bicampeón PSG, Barcelona, Aston Villa, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK de Atenas.

Acá los partidos que jugarán en el RAMS Park



Barcelona

Roma

Slovan Bratislava

Stuttgart

Partidos de visitante



Manchester City

Aston Villa

Villarreal

Como

'Cucho' Hernández y Nelson Deossa (Real Betis)

El Betis del delantero pereirano y el volante caldense tendrá como rivales al subcampeón del torneo, Arsenal, al Bayern Múnich de Luis Díaz, al Porto, el Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, el

Slovan Bratislava, y uno de los debutantes de la actual Champions, el Como italiano.

'Cucho' Hernández, colombiano del Real Betis. Getty Images.

Publicidad

Los partidos del Betis en el Benito Villamarín



Arsenal

Porto

Feyenoord

Como

Acá los compromisos de visitante:

Publicidad

Bayern de Múnich

Borussia Dortmund

LOSC Lille

Slovan Bratislava (Eslovaquia)