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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez y 'Cucho' Hernández también conocieron rivales en la Champions

Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez y 'Cucho' Hernández también conocieron rivales en la Champions

Se sorteó la fase liga de la UEFA Champions League 2026/2027, y Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez y 'Cucho' Hernández son algunos de los colombianos que estarán en el torneo. ¡Conozca más detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez, Dávinson Hernández y 'Cucho' Hernández, colombianos que estarán en la Champions League.
Luis Javier Suárez, Dávinson Hernández y 'Cucho' Hernández, colombianos que estarán en la Champions League.
Fotos: Getty Imágenes

La UEFA Champions League 2026/2027 dio su puntapié inicial, este jueves 27 de agosto, con el sorteo de la fase liga que se llevó a cabo en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los 36 equipos conocieron a sus rivales, en una competición donde PSG defiende una vez más la corona. Partiendo de lo anterior, Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez, 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa (por definir su futuro), otros de los colombianos que estarán en el torneo, están listos para el reto.

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Hay que partir que en esta etapa del máximo certamen de clubes en Europa, las escuadras tendrán ocho partidos, siendo cuatro de ellos en condición de local y la misma cantidad fuera de casa. Falta por determinar el orden de los compromisos, que según la UEFA, se hará público este sábado 29 de agosto.

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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
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Así las cosas, en Gol Caracol le presentamos los rivales a los que enfrentarán Suárez, Sánchez, 'Cucho' y Deossa con sus respectivos equipos. ¡Se verán las caras en el camino!

Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa vs. Alverca en la Liga de Portugal.
Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa vs. Alverca en la Liga de Portugal.
Foto: AFP

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Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa)

En el caso del delantero samario tendrá contrincantes un tanto difíciles, ya que el sorteo departó que los 'leones' medirán fuerzas frente a Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK Linz y Lens.

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Acá los compromisos que jugarán en el José Alvalade:

  • Barcelona
  • Manchester United
  • Galatasaray
  • LASK Linz

Los partidos de visitante de los 'leones'

  • Manchester City
  • Roma
  • Shakhtar Donetsk
  • Lens (Francia)
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Getty Images

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Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Por el lado del defensor central, que es gran figura del Galatasaray, tendrá a los siguientes equipos como rivales en la fase de liga de la Liga de Campeones. Dávinson se cruzará con Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa, además de enfrentar al bicampeón PSG, Barcelona, Aston Villa, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK de Atenas.

Acá los partidos que jugarán en el RAMS Park

  • Barcelona
  • Roma
  • Slovan Bratislava
  • Stuttgart

Partidos de visitante

  • Manchester City
  • Aston Villa
  • Villarreal
  • Como

'Cucho' Hernández y Nelson Deossa (Real Betis)

El Betis del delantero pereirano y el volante caldense tendrá como rivales al subcampeón del torneo, Arsenal, al Bayern Múnich de Luis Díaz, al Porto, el Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, el
Slovan Bratislava, y uno de los debutantes de la actual Champions, el Como italiano.

'Cucho' Hernández, colombiano del Real Betis.
'Cucho' Hernández, colombiano del Real Betis.
Getty Images.

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Los partidos del Betis en el Benito Villamarín

  • Arsenal
  • Porto
  • Feyenoord
  • Como

Acá los compromisos de visitante:

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Bayern de Múnich
Borussia Dortmund
LOSC Lille
Slovan Bratislava (Eslovaquia)

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