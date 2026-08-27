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Gol Caracol  / "Julián Alvarez se encuentra mal, hay personas que han tratado de engañarlo y confundirlo"

"Julián Alvarez se encuentra mal, hay personas que han tratado de engañarlo y confundirlo"

Desde las huestes del Atlético de Madrid no cesan de producirse mensajes en el caso de Julián Alvarez, jugador que ha entrado en crisis por su fallido paso al Barcelona o a otro club europeo.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Julián Alvarez jugador de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Julián Alvarez jugador de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Foto: AFP.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, explicó este jueves que el delantero argentino Julián Alvarez está “realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”, remarcó que le “repugna la falsedad” por parte del Barcelona y apuntó que la intención del club es que el jugador siga en el equipo, pero se buscará una “alternativa” si el atacante lo ve “incompatible”, nunca a la entidad 'azulgrana'.

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“Pues (Julián Alvarez) está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo. Y lo lamento mucho, porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional”, expresó en declaraciones a ‘Movistar’ desde Mónaco.

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El delantero argentino no se ha entrenado en las dos últimas sesiones del conjunto 'rojiblanco', ni el miércoles ni el jueves, a causa de una indisposición, tras su reaparición en la competición del pasado domingo ante el Villarreal en el Metropolitano, donde recibió la bronca y los silbidos de los aficionados de su equipo.

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Miguel Ángel Gil remarcó que la “intención” y su “sueño personal” es que Julián Alvarez siga en el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, a la que se ha remitido el club rojiblanco ante la única oferta de 100 millones en seis plazos por parte del Barcelona a finales del pasado mes de mayo.

“Nuestra intención, y mi sueño personal, es que siga con nosotros, que siga prestando sus servicios en el Atlético de Madrid. Para competir con los grandes hacen falta jugadores grandes”, apuntó el consejero delegado, que, en cualquier caso, abrió la puerta a una posible salida del club, pero nunca al Barcelona.

Julián Álvarez era pretendido por el FC Barcelona.
Julián Álvarez era pretendido por el FC Barcelona.
Fotografía de AFP

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“Evidentemente, si él llegara a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería al Fútbol Club Barcelona”, insistió el gestor del Atlético, que proclamó que no se moverá de esa posición.

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Al Atlético le “indignan aún más” las palabras del pasado miércoles de Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre que su oferta seguía vigente para fichar al atacante argentino: “Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionales y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto”.

“Soy el máximo responsable de la gestión del club, tengo el soporte y el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo, a nivel accionistas y directores, y es seguro y firme que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Es mi palabra. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”, reiteró.

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