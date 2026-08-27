Luis Díaz y sus rivales con Bayern Múnich en la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27

Este jueves, en Mónaco se llevó a cabo el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. Cada uno de los 36 equipos conoció cuales serán los rivales, en las ocho fechas que tiene esa primera fase. Por eso, en Gol Caracol le contamos como le fue al Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz.

El conjunto alemán tendrá un exigente calendario frente a Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.

Entre los adversarios más fuertes aparecen Arsenal y Atlético de Madrid, dos equipos que parten en el bombo 1 y que representan algunos de los principales desafíos para el campeón alemán. Arsenal llega después de alcanzar la final de la pasada edición, mientras que el Atlético mantiene su condición de habitual protagonista del fútbol europeo.

Luis Díaz con el Bayern Múnich. Getty Images.

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En el bombo 2, Bayern se medirá con Manchester United y Real Betis. El conjunto inglés vuelve a la máxima competición continental y tendrá un atractivo duelo como local ante los alemanes, mientras que el equipo español afrontará una exigente visita al Allianz Arena.



Los otros cuatro rivales son Bodø/Glimt y Lille, del bombo 3, además de Slavia Praga y Viking, del bombo 4.

Los equipos noruegos Bodø/Glimt y Viking representan dos de las novedades de esta edición, mientras Lille aporta experiencia del fútbol francés. Slavia, por su parte, será otro de los desafíos del tramo inicial.

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De esta manera, hay cruce de colombianos, puesto que Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa militan en el Betis dirigido por Manuel Pellegrini. En cuanto a Lille, el duelo de Díaz Marulanda podría ser ante Yaser Asprilla, quien sería anunciado en las próximas horas por el conjunto francés.

Partidos de local del Bayern Múnich

Arsenal

Real Betis

FK Bodø/Glimt

Slavia Praga

Partidos de visitante del Bayern Múnich

Atlético de Madrid

Manchester United

LOSC Lille

Viking

Así es el calendario de la UEFA Champions League 2026-27

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Jornada 1: 8–10 de septiembre

Jornada 2: 13/14 de octubre

Jornada 4: 3/4 de noviembre

Jornada 5: 24/25 de noviembre

Jornada 6: 8/9 de diciembre

Jornada 7: 19/20 de enero

Jornada 8: 27 de enero

Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero

Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo

Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril

Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo

Final: 5 de junio de 2027, estadio Metropolitano de Madrid