Luis Díaz y sus rivales con Bayern Múnich en la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27

Este jueves, en Mónaco se llevó a cabo el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. Cada uno de los 36 equipos conoció cuales serán los rivales, en las ocho fechas que tiene esa primera fase. Por eso, en Gol Caracol le contamos como le fue al Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz.
El conjunto alemán tendrá un exigente calendario frente a Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.
Entre los adversarios más fuertes aparecen Arsenal y Atlético de Madrid, dos equipos que parten en el bombo 1 y que representan algunos de los principales desafíos para el campeón alemán. Arsenal llega después de alcanzar la final de la pasada edición, mientras que el Atlético mantiene su condición de habitual protagonista del fútbol europeo.
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En el bombo 2, Bayern se medirá con Manchester United y Real Betis. El conjunto inglés vuelve a la máxima competición continental y tendrá un atractivo duelo como local ante los alemanes, mientras que el equipo español afrontará una exigente visita al Allianz Arena.
Los otros cuatro rivales son Bodø/Glimt y Lille, del bombo 3, además de Slavia Praga y Viking, del bombo 4.
Los equipos noruegos Bodø/Glimt y Viking representan dos de las novedades de esta edición, mientras Lille aporta experiencia del fútbol francés. Slavia, por su parte, será otro de los desafíos del tramo inicial.
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De esta manera, hay cruce de colombianos, puesto que Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa militan en el Betis dirigido por Manuel Pellegrini. En cuanto a Lille, el duelo de Díaz Marulanda podría ser ante Yaser Asprilla, quien sería anunciado en las próximas horas por el conjunto francés.
Partidos de local del Bayern Múnich
Arsenal
Real Betis
FK Bodø/Glimt
Slavia Praga
Partidos de visitante del Bayern Múnich
Atlético de Madrid
Manchester United
LOSC Lille
Viking
Así es el calendario de la UEFA Champions League 2026-27
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Jornada 1: 8–10 de septiembre
Jornada 2: 13/14 de octubre
Jornada 4: 3/4 de noviembre
Jornada 5: 24/25 de noviembre
Jornada 6: 8/9 de diciembre
Jornada 7: 19/20 de enero
Jornada 8: 27 de enero
Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero
Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo
Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril
Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo
Final: 5 de junio de 2027, estadio Metropolitano de Madrid