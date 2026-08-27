Fue campeón del fútbol colombiano y ahora batalla contra el feroz incendio en el Tolima

En Colombia una de las noticias que ha ocupado la agenda informativa en la última semana tiene que ver con los feroces incendios que han consumido un buen número de municipios del departamento del Tolima y que según algunos reportes han consumido cerca de 27.000 hectáreas de tierras. Coyaima, Venadillo, Coello, Chicoral, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar son algunas de las zonas afectadas. Y en medio de esos damnificados encontramos al volante Maicol Medina, quien fue campeón de la Liga del fútbol colombiano en diciembre de 2002 con Deportivo Pereira y que defendió las camisetas de clubes como Llaneros y Patriotas de Boyacá.

El nacido en El Espinal y de 29 años le contó a Gol Caracol todas las vicisitudes que han pasado en las últimas horas, junto a vecinos, familiares y autoridades. "La situación ha sido sumamente crítica para nosotros y para toda la comunidad de la región. La casa de mi familia está ubicada en Chicoral, justo al lado de la Escuela Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Cenop), una zona que se ha convertido en un punto focal de la emergencia. Hemos estado gravemente golpeados y en máxima alerta porque las conflagraciones han avanzado sin tregua por los corredores que conectan San Luis y Chicoral. El fuego ha bajado con fuerza desde sectores como el cerro del Indio, poniendo en riesgo no solo los terrenos productivos, sino también el ganado de la zona y las viviendas", relató el volante de marca.

Pero Medina fue más allá y ante la emergencia, ha estado en primera fila ayudando a mitigar el fuego. "Ha sido una labor titánica contener las llamas, esto para evitar una tragedia mayor en nuestras tierras. Igualmente he dispuesto un centro de acopio en nuestra casa para recibir las ayudas comunitarias", expresó.

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En estos días, se han conformado cuadrillas, no solamente de personal especializado, sino también entre los campesinos y habitantes de estos territorios en el Tolima. En ese aspecto, Maicol se encuentra entregado y comprometido con la causa. Así dijo que "mi compromiso nació desde el primer momento en que vi la emergencia de cerca; no me podía quedar cruzado de brazos sabiendo lo que nuestra tierra y nuestra gente estaban sufriendo. Me involucré estando allí en el terreno, ayudando directamente a apagar las llamas junto a los demás héroes que le ponen el pecho a la situación. Pero entendí que la lucha no es solo contra el fuego, sino también de resistencia. Por eso, con el mismo corazón, organicé y ayudé a llevar hidratación, alimentos y provisiones a todos los bomberos, brigadistas,voluntarios y campesinos que estaban dejándolo todo en la línea de fuego".



La labor en el día a día y hora a hora es dispendiosa y por esa razón el corajudo exjugador de los 'matecañas' hizo un llamado a las autoridades. "Acá es importante recalcar que se necesita más pie de fuerza de gente especializada, apoyo aéreo casi que permanente, ayudas humanitarias, atención al sector agropecuario, alimento para animales y soluciones hidrícas", finalizó Maicol Medina, quien es uno más entre los tolimenses que tiene la expectativa de que la pesadilla por los incendios se pueda parar con prontitud.

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