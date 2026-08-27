Camila Osorio tendrá un duro debut en US Open; enfrentará a Aryna Sabalenka, la número uno del mundo

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 de la WTA, será la rival de la colombiana Camila Osorio (n.58) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el último 'Grand Slam' del año, según el sorteo realizado este jueves.

La mexicana Renata Zarazúa (n.71), que debutará contra una rival procedente de la clasificación, podría ser su contendiente en segunda ronda.

Un hipotético camino a la final de Sabalenka, vigente campeona del torneo de Nueva York, le depararía a la checa Barbora Krejcikova (n.28) en tercera ronda, la rusa Diana Shnaider (n.16) en octavos, la checa Linda Noskova (n.6) en cuartos) y la estadounidense Jessica Pegula (n.3) en semifinales.

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Venus Williams, ganadora de 7 'Grand Slams' que recibió una carta de invitación para disputar el torneo a sus 46 años, podría ser la rival de Pegula en segunda ronda.



Rybakina, posible rival de Bouzas en segunda ronda

La número 2 del mundo y otra de las principales candidatas, la kazaja Elena Rybakina, se estrenará contra la local Thea Frodin (n.580) y podría cruzarse con la española Jessica Bouzas (n.105) en segunda ronda.

La gallega debutará contra la checa Darja Vidmanova (n.90).

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La estadounidense Coco Gauff (n.4), la polaca Iga Swiatek (n.8) y la japonesa Naomi Osaka (n.13), todas ellas ganadoras del Abierto de Estados Unidos, son los otros 'cocos' en la parte baja del cuadro.

La española Paula Badosa comenzará su participación contra la australiana Daria Kasatkina (n.59), y su compatriota Kaitlin Quevedo (n.107) jugará contra la belga Elise Mertens (n.24) en primera ronda.

Además, la española Cristina Bucsa arrancará frente a la checa Sara Bejlek (n.29) y Oksana Selekhmeteva (n.93) se cruzará con la japonesa Aoi Ito (n.369).

La colombiana Emiliana Arango (n.84) debutará contra la china Xinyu Wang (n.41).

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El cuadro principal del Abierto de Estados Unidos comenzará el 30 de agosto, con la final femenina programada para el 12 de septiembre.

El torneo premiará este año con 5,5 millones de dólares a los ganadores de los cuadros masculino y femenino, el mayor premio en la historia de los 'Grand Slams'.

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Esta cantidad se enmarca en una bolsa de premios de 108 millones, la mayor en la historia del tenis.