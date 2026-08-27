River Plate quedó en 'llamas' después de perder con Santa Fe y salir eliminado de Copa Sudamericana

"Tenía claro que en River Plate había que ganar y jugar bien. Esto es fútbol, a veces las cosas salen así. El proceso sin resultados es muchas veces insostenible. Yo fui el primero en ponerme plazos". Esas fueron las primeras palabras que pronunció Eduardo 'Chacho' Coudet, quien hace pocos minutos dejó de ser entrenador de River Plate, que entró en crisis deportiva después de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana 2026 a manos de Santa Fe, que lo superó 8-7 en la definición por penaltis, ante el empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Ni el fútbol, ni los resultados acompañaron al adiestrador argentino, que terminó marchándose el miércoles pasado del estadio Monumental en medio de rechiflas y abucheos de parte de los hinchas del equipo de la 'banda roja', que propiciaron algunos desmanes luego del duelo del torneo organizado por la Conmebol.

El propio Coudet, que no aceptó interrogantes de los periodistas, se mostró positivo de cara a lo que pueda venir para River y así afirmó que "armamos un gran grupo de jugadores que dará muchas alegrías, creo que el tiempo va a poner todas las cosas en su lugar".

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En el mismo acto, también participaron el presidente Stéfano Di Carlo y el director deportivo Enzo Francescoli, quienes por estos días también son apuntados por parte de un amplio sector de los medios e igualmente por los aficionados. En ese orden de ideas, también se informó que el primer equipo quedará a cargo de manera interina de Leonardo Ponzio, acompañado por Marcelo Escudero.



Hugo Rodallega en River Plate vs. Santa Fe. afp.

Hay que recordar que en la nómina actual de River Plate se encuentra el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien no pasa por su mejor momento deportivo y que en duelo contra Santa Fe falló uno de los penaltis, que en ese momento había podido entregar la victoria en la vuelta de los octavos de final del torneo organizado por la Conmebol.