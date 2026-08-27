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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el juego de Luis Díaz en la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el juego de Luis Díaz en la Bundesliga

Comienza una nueva temporada en la Bundesliga, y con ello, Bayern Múnich inicia la defensa del título. ¡Prográmese y no pierda este viernes el partido de Luis Díaz!

Por: AFP
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz y Bayern Múnich afrontan una nueva temporada en la Bundesliga.
Luis Díaz y Bayern Múnich afrontan una nueva temporada en la Bundesliga.
Foto oficial del Bayern Múnich

La Bundesliga es el último de los grandes campeonatos europeos de fútbol en arrancar: será este viernes, con el Bayern Munich, de Luis Díaz, iniciando la defensa de su título contra el Stuttgart y con la vitola de grandísimo favorito.

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Los números en el fútbol alemán son apabullantes: el gigante 'bávaro' ha sido el campeón de su liga en trece de las catorce últimas temporadas. Solo se le escapó la de 2023-2024. ganada por el Bayer Leverkusen que dirigía el español Xabi Alonso.

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En las dos últimas temporadas, el Bayern ha recuperado los mandos del torneo doméstico aunque ha quedado con cierto sabor amargo por no haber podido reconquistar el trono del fútbol europeo, ya que no gana la Champions League desde 2020, en plena pandemia.

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- La vida sigue igual -

Por si alguien tenía dudas, la Supercopa de Alemania, el pasado fin de semana, confirmó que el Bayern no ha perdido su ambición y conquistó el trofeo al vencer 2-1 de visita a su gran rival, el Borussia Dortmund.

Luis Díaz Bayern Múnich Borussia Dortmund
Luis Díaz en Bayern Múnich vs Borussia Dortmund - Foto:
AFP

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"Alguien puede pensar que nos faltará hambre por todo lo que ganamos el año pasado, pero no será así. No nos vamos a dormir y vamos a tratar de ganarlo todo", prometió el entrenador Vincent Kompany tras ese partido.

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El héroe de la noche, con un gol y una asistencia, fue el francés Michael Olise, llamado a conformar de nuevo un tridente espectacular con el inglés Harry Kane y el colombiano Luis Díaz, que no marcaron en Dortmund pero dieron sobradas muestras de su olfato anotador el pasado curso.

El Bayern ha sumado además a su plantel al marroquí Ismael Saibari, que brilló con su selección en el Mundial 2026, y al alemán Nathaniel Brown.

- ¿Kanedependencia? -

Kane, que con 32 años consiguió 61 goles para el Bayern en la pasada campaña entre todas las competiciones, fue elegido el pasado domingo como Futbolista del año 2026 en Alemania por parte de los 695 miembros de la Asociación de Periodistas Deportivos de ese país.

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Después de la Supercopa, Kane habló con los periodistas, incluida la 'AFP', y consideró que el Bayern había "enviado un mensaje" claro sobre su motivación ante la nueva temporada.

Entonces fijó como meta revalidar la hegemonía en Alemania y conquistar la Liga de Campeones de Europa, donde el gigante bávaro se quedó en semifinales el pasado mayo.

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"Seguimos presionando e intentándolo, a ver cómo de lejos llegamos. Nuestro objetivo es seguir dominando también en Alemania y ganar aquí es una declaración de intenciones", afirmó el atacante inglés.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Foto oficial del Bayern Múnich.

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Luis Díaz en la Bundesliga:

  • Día: viernes 28 de agosto.
  • Jornada: primera fecha de la Bundesliga 2026/2027
  • Horario: 1:30 de la tarde, en Colombia.
  • Estadio: Allianz Arena.
  • Transmisión por TV: Espn y Disney+ Premium.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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