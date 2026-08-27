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Gol Caracol  / Leyenda del fútbol británico y Liverpool, en riesgo de caer en bancarrota

Leyenda del fútbol británico y Liverpool, en riesgo de caer en bancarrota

Luego de ganar 11 títulos oficiales durante su legendaria carrera de 17 temporadas en el Liverpool FC, ahora dicho exfutbolista enfrenta un duro momento porque podría perderlo todo.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Jugadores del Liverpool
Jugadores del Liverpool
AFP

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y uno de los comentaristas más importantes de la televisión británica, está en riesgo de bancarrota tras no pagar impuestos por valor de entre 700 000 y 800 000 libras (816 000 y 933 000 euros). Según medios que han tenido acceso a la documentación de la Hacienda británica, el caso contra Carragher fue denunciado este miércoles.

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"Ofrecemos nuestro apoyo a clientes que tengan deudas de impuestos y hacemos todo lo que podemos para ayudarles y que salgan de esta posición de endeudamiento, como el pago a plazos. La bancarrota es la última opción", dijo un portavoz de Hacienda a la cadena británica 'BBC'.

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Por su parte, los representantes de la exleyenda de los 'rojos', Carragher, han asegurado que este es un asunto privado que será resuelto pronto y que se han llevado a cabo las acciones necesarias para ello. "Entendemos que no irá a mayores y que se resolverá inmediatamente", aclararon en un comunicado.

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Carragher fue futbolista del Liverpool entre 1996 y 2013 y ahora participa como comentarista en las retransmisiones de 'Sky Sports' en Reino Unido y de 'CBS' en Estados Unidos.

Jamie Carragher; ex jugador del Liverpool
Jamie Carragher; ex jugador del Liverpool
Fotografía de: AFP

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Con este panorama, el exfutbolista británico se encuentra en una posición incómoda y preocupante. Pese a estar en una posible bancarrota, el perfil mediático de Carragher en cadenas internacionales sugiere que cuenta con los recursos para reconducir la situación. La clave ahora radica en la velocidad con la que sus asesores liquiden la deuda para frenar un proceso judicial que podría dañar su reputación.

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La resolución de este conflicto será determinante para la continuidad de sus contratos televisivos. Si sus representantes cumplen y finiquitan la deuda de inmediato, el caso quedará como un desajuste financiero privado. De lo contrario, una escalada en los tribunales podría obligar a las cadenas a evaluar el impacto de la polémica en sus transmisiones.

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