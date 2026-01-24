Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez está imparable: anotó golazo en Arouca vs. Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez está imparable: anotó golazo en Arouca vs. Sporting de Lisboa

El delantero colombiano Luis Javier Suárez abrió la cuenta en la visita del Sporting de Lisboa al Arouca por la fecha 19 de la Liga de Portugal. ¡Hay video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de ene, 2026
Luis Javier Suárez celebrando su gol contra Arouca.
AFP.

