Luis Javier Suárez está imparable: anotó golazo en Arouca vs. Sporting de Lisboa

Este sábado, Luis Javier Suárez abrió la cuenta en la visita del Sporting de Lisboa al Arouca por la fecha 19 de la Liga de Portugal. El delantero ya completa 23 goles en 31 encuentros en todas las competencias con los verdiblancos.

A los 35 minutos, le lanzaron un balón en profundidad a Maxi Araujo que controló y asistió al colombiano que enganchó y sacó un potente remate de pierna derecha, superando a varios defensores rivales.

Vea el gol de Luis Javier Suárez en Arouca vs. Sporting de Lisboa