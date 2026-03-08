La frustración de Luis Javier Suárez en Sporting; “nos vamos de mal humor, nos da pena"

Luis Javier Suárez lleva seis fechas consecutivas marcando en la Liga de Portugal con el Sporting de Lisboa, y el sábado anotó en el empate 2-2 contra el Braga, en un partido que se le escapó a su equipo en los minutos de adición, algo que dejó con bronca al atacante colombiano.

Por eso, a pesar de su buen presente individual y de que su elenco está segundo en la tabla de posiciones, con 62 puntos, a tres del líder Porto, el delantero samario no se conforma y mostró frustación por la victoria que dejaron escapar en la disputa por el título.



Luis Javier Suárez y su enojo tras empate de Sporting 2-2 Braga

En declaraciones para 'Sport TV', el colombiano seguro que "nos vamos a Lisboa con muy mal humor. Nos da mucha pena no haber podido conseguir la victoria. Tanto el partido de hoy como el de ida tuvieron un final muy similar", y agregó que a pesar de eso tienen que enfocarse porque "aún quedan muchos partidos y tenemos que ganar el próximo".

Eso sí, Luis Javier Suárez le dio crédito al Braga, enfatizando en que "el rival también nos lo puso difícil. En la segunda parte, en los últimos 20 o 30 minutos, se lanzaron al ataque. Estábamos bien, pero se nos escapó", refiriéndose al gol al minuto 90+6, de penalti, que firmó el empate 2-2 definitivo en el marcador.

Lo que si puntualizó el atacante samario es que "el partido fue muy complicado. Obviamente, eso no es excusa, pero con otro partido más encima, la falta de frescura se notó en la segunda parte. Pero, como dije antes, lucharemos hasta el final", dejando saber que han tenido varios encuentros complicados consecutivos, y tienen varias bajas en el plantel.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Publicidad

De hecho, Luis Javier Suárez viene jugando muchos partidos consecutivos, ante la ausencia del griego Fotis Ioannidis, por lo que él mismo declaró que "cuando regrese, Fotis me ayudará, pero por ahora tenemos que llegar hasta el final con estos chicos", mostrando su compromiso, más allá de la cantidad de encuentros que está jugando.

Por el momento, el delantero de la Selección Colombia está gozando de una gran temporada con el Sporting Lisboa, acumulando hasta la fecha 31 anotaciones entre las competencias locales e internacionales. En la Liga de Portugal es el máximo artillero con 23 tantos (solo 3 de penalti), en la Champions League registra cuatro celebraciones (dos de ellas contra el PSG), y entre Copa y Copa de la Liga de Portugal, otras cuatro dianas.