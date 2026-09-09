Luis Javier Suárez lideró con gol el 3-1 del Sporting contra Galatasaray, de Dávinson Sánchez

El Sporting de Portugal inició este miércoles su participación en la Liga de Campeones con una remontada ante el Galatasaray (3-1), en la que destacaron el colombiano Luis Javier Suárez y el uruguayo Rodrigo Zalazar, ambos con goles y actuaciones sobresalientes.

El Galatasaray, a pesar de no contar en Lisboa con figuras como Victor Osimhen o Mario Lemina, asfixió al Sporting en los primeros compases y anotó temprano, en el quinto minuto, gracias a un autogol de Gonçalo Inácio.

El portero Rui Silva logró detener el primer intento del también colombiano Davinson Sánchez, pero el uruguayo Lucas Torreira llegó al rebote, que desvió Inácio y terminó dando la ventaja al tetracampeón turco.

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Mientras los de Estambul dominaban, el Sporting se mostraba inseguro en el campo, y fue necesario un gol anulado por fuera de juego de Suárez para sacar al conjunto lisboeta del estado catatónico en el que se encontraba.



Con un renovado ánimo, el Sporting logró el empate minutos después, en el 27', por medio de Geny Catamo.

Luis Javier Suárez celebra gol en Champions League - Foto: AFP

La defensa del Galatasaray aún logró despejar el centro del 'charrúa' Maxi Araújo, pero Catamo recuperó la posesión y mandó el balón al fondo de la red turca.

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La rapidez del contragolpe del Sporting volvió a causar estragos al inicio de la segunda parte, cuando un pase largo de Rui Silva llegó a Doumbia, quien a su vez encontró a Luis Suárez.

A continuación, el internacional colombiano fue derribado al entrar al área, y desde el punto de penalti, el propio 'cafetero' hizo el 2-1 y completó la remontada.

A ÉL LE HICIERON EL PENAL Y ÉL LO CONVIRTIÓ: Luis Suárez estampó el 2-1 de Sporting CP contra Galatasaray en la #CHAMPIONSxESPN. Los jugadores del equipo turco protestaron por el cobro y Lucas Torreira buscó distraer al colombiano.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9KELTrnXuS — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

Inmediatamente después de encajar el gol, el técnico del Galatasaray, Okan Buruk, sacó a Leroy Sané y metió al último fichaje del equipo, Rafael Leão. El extremo portugués fue recibido con fuertes silbidos por parte de los aficionados del club en el que se formó, tras una salida polémica que llevó al Sporting y al jugador a enfrentarse en los tribunales.

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El 3-1 definitivo surgió en el 63', cuando el uruguayo nacido en Albacete (España) Rodrigo Zalazar -elegido como el mejor jugador del partido- marcó con un cañonazo de tiro libre que no le dio ninguna posibilidad de parada al portero Ugurcan Çakir.

Tras la derrota en Lisboa, el Galatasaray recibirá al FC Barcelona en la próxima jornada de la Liga de Campeones, mientras que el Sporting -que también se medirá al equipo azulgrana- viajará a Francia para jugar contra el Lens.

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- Ficha Técnica:

3 - Sporting: Silva; Vagiannidis (Fresneda, min.84), Inácio, Quaresma (Debast, min.84), Araújo; Altimira, Doumbia (Andersen, min.74); Catamo, Zalazar (Gonçalves, min.66), Guilherme; Suárez (Ioannidis, min.74).

1 - Galatasaray: Çakir; Sallai, Elmali, Sánchez, Jakobs; Torreira (Ugochukwu, min.85), Sara (Nhaga, min.85); Akgün (Gündogan, min.85), Batrakov (Gül, min.64), Sané (Leão, min.58); Yilmaz.

Goles: 0-1: Inácio (p.p), m.5; 1-1: Catamo, min.27; 2-1: Suárez, min.57; 3-1: Zalazar, min.63.

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Árbitro: Espen Eskas (NOR). Mostró la tarjeta amarilla a Altimira y Suárez del Sporting, y a Elmali y Gül, del Galatasaray.

Incidencias: Partido de la fase regular de la Liga de Campeones disputado en el Estadio José Alvalade de Lisboa (Portugal) ante 44.054 espectadores.