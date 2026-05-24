Luis Javier Suárez marcó, pero Sporting Lisboa no pudo con Torreense, que ganó la Copa de Portugal

Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa tuvieron que batallar este domingo en la final de la Copa de Portugal, título que definieron contra Torreense, escuadra de la segunda división del balompié lusitano. El estadio Nacional do Jamor fue testigo del duelo entre los 'leones' y los 'azul y rojo', que dejaron todo sobre el campo de juego; hubo emociones de principio a fin. Un juego que no bajó en pulsaciones: expulsado, golazos, tiempo extra; el resultado, favorable para los SCU, que ganaron en la prórroga 1-2. Kevin Zohi y Stopíra fueron los hombres de la jornada.

Los 'verdiblancos' llegaron como gran favoritos frente al Torreense, y además con la misión de revalidar el campeonato obtenido la temporada pasada, pero su rival le plantó cara a Suárez Charris y compañía; demostró el por qué se ganó el derecho de pelear por el titulo copero.

De hecho, los SCU lograron irse arriba en el marcador por intermedio de Zohi, quien aprovechó un mal despeje de Morita y cabeceó con dirección a la red; el 0-1 se subió al tablero en el minuto tres.



El correr de los minutos marcó la reacción de los dirigidos por Rui Borges, que se asociaron; y en la búsqueda constante de Luis Javier Suárez, quien tuvo un par de intentos desviados y controlados por el arquero del cuadro rival. El atacante samario estuvo incisivo en el frente de ataque.

Publicidad

Por el lado del Torreense mantuvo su orden táctico, y cada vez que atacó, complicó a Rui Silva en la portería. Los primeros 45 acabaron con la balanza a favor de los dirigidos por Luís Tralhão.

Para la segunda parte, Sporting mostró dinamismo y buscó el arco de Lucas Paes de forma constante. Fue al minuto 54 que pude 'romper' la resistencia de Torreense y el encargado de hacerlo fue Luis Javier Suárez. El número '97' logró marcar un buen gol, mismo que celebraron los hinchas de los 'leones' presentes en el estadio Nacional do Jamor. El 1-1 se subió en el tablero y todo volvió a comenzar.

Publicidad

El tiempo luego evidenció un partido que quiso inclinar el 'verdiblanco' con posesión de la esférica, pero Torreense también mostró sus cartas. Ambos clubes tuvieron ocasiones, pero les faltó en la puntada final.

Los 90 minutos culminaron 1-1 en el tablero, y la finalísima en la Copa Portugal, ahora se extendía a la prórroga. Los primeros 15 minutos del tiempo extra mostró opciones de lado y lado, pero el resultado se mantuvo. Ya en el complemento fue donde el Torreense fue por toda, y en una jugada rápida, logró conseguir un penalti. Maximiliano Araújo derribó en el área a un jugador rival y el árbitro no dudó en pitar penalti y mostrarle la roja al uruguayo.

Frente al balón se paró Stopíra, quien 'liquidó' a Rui Silva con un fuerte remate. El 1-2 para el Torreense fue una realidad; logró mantener el tablero hasta el final y dio el gran golpe para quedarse con el trofeo.