Duván Vergara recibió 'baldado de agua fría' en Racing; nadie lo veía venir y ya es oficial

Racing de Avellaneda decidió cesar a su entrenador Gustavo Costas, tras quedar eliminado el jueves en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, anunció la prensa argentina.

Según diversos medio, la salida de Costas se decidió después de que Racing se despidió de la Copa Sudamericana al empatar de local 2-2 con Caracas FC. en la quinta fecha del Grupo F.

La Academia, con Costas como su DT, ganó el torneo regional en 2024.

Si bien a fines de 2025 se había anunciado una renovación del contrato de Costas por tres temporadas, hasta finales de 2028, la floja campaña que realizó Racing en este primer semestre precipitó su despido.



La salida se produce antes de que Racing juegue sus últimos dos cotejos del semestre, frente al boliviano Independiente Petrolero por la Sudamericana, y ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

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Está previsto que este domingo Costas se despida del plantel y luego podría realizarse una rueda de prensa en la que el conductor dará las razones del final del vínculo.

"¿Mi futuro? No se pueden tomar decisiones en caliente. Se tienen que tomar cuando todo se enfríe un poco. Después veremos. En estas situaciones hay que tranquilizarse y ver lo que se viene", había señalado Costas la noche del jueves después del empate contra Caracas que marcó la eliminación de la Sudamericana.

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Costas, ídolo histórico de Racing y símbolo del club desde niño, cuando era una de las mascotas de la entidad, para luego ser jugador y director técnico, había comenzado su tercera etapa (las anteriores fueron en 1999 y 2007) como entrenador de La Academia en diciembre de 2023.

En los dos años y medio de gestión en el club, Costas obtuvo la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, con un balance global de 135 partidos en los que logró 70 triunfos y 25 empates y sufrió 40 derrotas.