Luis Javier Suárez anotó en la final de la Copa Portugal; vea su gol contra Torreense

Luis Javier Suárez ha sido la grata revelación en el fútbol luso. Desde su llegada a Sporting Lisboa, ha respondido con goles. Razón por la que no solo se ganó su lugar en la titular, sino que, además, se convirtió, muchas veces, en su 'salvador'. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 24 de mayo, en la final de la Copa Portugal, contra Torreense, donde infló las redes con un gran gol.

Todo ocurrió al minuto 53, cuando su equipo perdía 0-1. En ese momento, la presión alta dio resultado, pues el balón llegó a sus pies, tras un error en salida de la defensa. Adentro del área, el samario, con mucha clase, se quitó la marca del rival y definió a la perfección, a ras de piso, imposible de atajar para el guardameta, Lucas Paes, que no pudo hacer absolutamente nada.

Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa vs Torreense en Copa Portugal

🏆🇵🇹 ¡GOL DEL LUCHO GOL DEL COLOMBIANO EN LA FINAL DE LA COPA DE PORTUGAL!#CopaPortugalxWIN pic.twitter.com/2EW6eCOdmT — Win Sports (@WinSportsTV) May 24, 2026