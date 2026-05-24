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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez anotó en la final de la Copa Portugal; vea su gol contra Torreense

Luis Javier Suárez anotó en la final de la Copa Portugal; vea su gol contra Torreense

En un partido complicado, cerrado y donde el rival le hizo la vida imposible al Sporting Lisboa, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, se vistió de héroe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
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Luis Javier Suárez celebra su gol con Sporting Lisboa vs. Torreense, por la final de la Copa Portugal

Luis Javier Suárez ha sido la grata revelación en el fútbol luso. Desde su llegada a Sporting Lisboa, ha respondido con goles. Razón por la que no solo se ganó su lugar en la titular, sino que, además, se convirtió, muchas veces, en su 'salvador'. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 24 de mayo, en la final de la Copa Portugal, contra Torreense, donde infló las redes con un gran gol.

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Todo ocurrió al minuto 53, cuando su equipo perdía 0-1. En ese momento, la presión alta dio resultado, pues el balón llegó a sus pies, tras un error en salida de la defensa. Adentro del área, el samario, con mucha clase, se quitó la marca del rival y definió a la perfección, a ras de piso, imposible de atajar para el guardameta, Lucas Paes, que no pudo hacer absolutamente nada.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, sueña con el título de la Primeira Liga

Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa vs Torreense en Copa Portugal

Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa.
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