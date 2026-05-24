Crystal Palace, Con Lerma y Muñoz, perdió contra el campeón; Arsenal ganó 1-2 en Selhurst Park

El Arsenal celebró este domingo el título liguero con una victoria de trámite contra el Crystal Palace (1-2), en un partido en el que la mejor noticia para los 'gunners' fue la vuelta del español Mikel Merino a los terrenos de juego tras más de cuatro meses de ausencia por una lesión en un pie. En las 'águilas' fueron titulares los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

El partido era más una celebración para el Arsenal que un duelo competitivo. Los 'gunners' llegaban con los deberes hechos tras coronarse campeones el martes en casa mientras el Manchester City empataba contra el Bournemouth y el Palace ya no se juega nada en la Premier League. Su temporada se define este miércoles en la final de la Liga Conferencia contra el Rayo Vallecano.

Los onces estuvieron plagados de suplentes y tanto Mikel Arteta como Oliver Glasner estaban más preocupados e impacientes por el pitido final. En el caso del técnico español, para poder levantar junto a Martin Odegaard la primera Premier del Arsenal en 22 años y pensar después en la final de la Liga de Campeones. En el caso del austríaco, para seguir preparando el encuentro contra el equipo madrileño.



La pena para los 'gunners' fue que tuvieron que vivir la celebración en un estadio ajeno, no en su Emirates Stadium. Aun así, la asistencia no fue mala. Además de los 3.000 seguidores que pudieron entrar en la zona reservada para la afición del Arsenal, otros tantos se colaron en la zona local pese a los intentos del Palace de perseguir a los que revendieran su entrada.

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En lo deportivo, el protagonista fue Gabriel Jesús, que gozó de las mejores ocasiones, incluido un tiro a un palo, hasta que al filo del descanso marcó su primer gol en Premier desde el pasado 31 de enero al batir por bajo a Dean Henderson. Fue el tercer tanto en liga para el brasileño, que no está en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial.

A balón parado, como no podía ser de otra manera, el Arsenal puso el 0-2 con una buena volea de Noni Madueke, que luego se marchó lesionado con un problema muscular, y el Palace, en los instantes finales, recortó distancia tras un centro de Yeremy Pino que remató Mateta. El mediapunta español estuvo cerca del empate y le anularon el 2-2 por fuera de juego.

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La media hora final sirvió para que Mikel Merino volviera a sentirse futbolista tras más de cuatro meses de ausencia por una lesión en un pie.

El centrocampista español, que ya ha superado la fractura por estrés en el pie derecho, está listo para la final de la Liga de Campeones que su equipo jugará contra el PSG y para el Mundial.

El Arsenal, una vez abrochada esta Premier, mira ya al sábado que viene en Budapest, cuando jugará la segunda final de su vida de la 'Champions' en busca de su primer título de campeón de Europa.

Ocurra lo que ocurra en esa final, el equipo hará un paseo en autobús por las calles del norte de Londres para festejar la temporada.

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El Palace jugará el miércoles la primera final europea de su historia. Lo hará contra el Rayo Vallecano en Leipzig (Alemania) y si no gana no podrá estar en Europa la temporada que viene.

- Ficha técnica:

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1 - Crystal Palace: Henderson; Muñoz (Mitchell, m.46), Clyne, Lerma, Riad, Cardines; Kamada (Wharton, m.46; Guessand, m.62), Hughes; Sarr (Pino, m.46), Devenny y Larsen (Mateta, m.89).

2 - Arsenal: Kepa; Norgaard (Havertz, m.46), Mosquera, Hincapié, Calafiori (Gabriel, m.46); Zubimendi, Lewis-Skelly, Dowman (Merino, m.62); Madueke (Gyökeres, m.84), Martinelli y Gabriel Jesús (Eze, m.75).

Goles: 0-1, m.42: Gabriel Jesús. 0-2, m.48: Madueke. 1-2, m.89: Mateta.

Árbitro: Farai Hallam. Amonestó a Gabriel Jesús (m.74), del Arsenal.

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 38 de la Premier League disputado en Selhurst Park (Londres).

