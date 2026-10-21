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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez no para de marcar con Sporting Lisboa: así fue su segundo gol contra LASK

Luis Javier Suárez no para de marcar con Sporting Lisboa: así fue su segundo gol contra LASK

El delantero samario volvió a inflar las redes para su equipo, Sporting Lisboa, en partido por la Champions League frente al LASK en el José Alvalade. ¡Vea acá el gol de Luis Javier Suárez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa en la Champions League.
Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa en la Champions League.
Foto: AFP

Luis Javier Suárez no para de marcar con Sporting Lisboa, y este miércoles, no fue la excepción en el juego por Champions League El delantero samario infló las redes rivales contra el LASK, por duplicado, en partido por la tercera jornada de la fase de la liga.

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Así las cosas, su segundo tanto en dicho juego, en el José Alvalade, se presentó sobre el minuto 89 y significó el 2-3 en el tablero.

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Vea acá el segundo gol de Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa vs. LASK, por la Champions League:

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