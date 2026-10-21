Luis Javier Suárez no para de marcar con Sporting Lisboa: así fue su segundo gol contra LASK

Luis Javier Suárez no para de marcar con Sporting Lisboa, y este miércoles, no fue la excepción en el juego por Champions League El delantero samario infló las redes rivales contra el LASK, por duplicado, en partido por la tercera jornada de la fase de la liga.

Así las cosas, su segundo tanto en dicho juego, en el José Alvalade, se presentó sobre el minuto 89 y significó el 2-3 en el tablero.

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Vea acá el segundo gol de Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa vs. LASK, por la Champions League:

GOOOLLLLLLL from Luis Javier Suárez! He brings Sporting back into the game against LASK with his 2nd goal of the game in the Champions League! 🇨🇴🔥pic.twitter.com/QymsraK9Zb — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 21, 2026